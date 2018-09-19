Самый красивый остров Новой Шотландии выставлен на продажу
Начальная цена составила около 6,5 млн долларов США.
Начальная цена составила около 6,5 млн долларов США.
В Канаде ищут нового владельца для острова Каульбах.
Островок в заливе Махон площадью 0,24 квадратных километра считается самым красивым в Новой Шотландии. В его центре расположена усадьба «Гнездо скопы» площадью 3353 квадратных метра. Главная резиденция с 11 спальнями была построена в 2002 году. Она стоит на ухоженной зеленой лужайке и окружена лесом. Возле дома есть даже вертолетная площадка.
Каульбах окружен небольшими островками, благодаря чему защищен от ветра. Рядом действует
Добраться до материка можно также с небольшой пристани на острове. Морское путешествие займет не более 10 минут. До аэропорта Галифакс Стенфилд отсюда ехать полтора часа.
Начальная цена острова составила около 6,5 млн долларов США, но затем собственники сделали скидку. Теперь землю можно приобрести всего за 4,6 млн.
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