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17:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Семья обнаружила странное существо на пляже в Новой Зеландии

И хорошо, что они не стали его трогать.

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Житель Новой Зеландии Адам Дикинсон вместе со своей женой и двумя детьми прогуливался по пляжу Пакири, расположенном неподалеку от Окленда, когда увидел нечто необычное на песке.

Огромное странное существо было похоже на экзотический цветок или небольшой вулкан. Дикинсон описал находку как «груду сокращающихся мышц».

Пока семья рассматривала удивительное животное, оно вдруг зашевелилось и начало уползать прочь.

Семья решила, что неизвестное существо было медузой, и они оказались правы.

Сотрудники новозеландского института воды и атмосферных исследований подтвердили, что это медуза — волосистая цианея.

Известно, что этот вид вырастает до огромных размеров. Их диаметр может достигать двух с половиной метров, а длина щупалец — тридцати шести метров. Кроме того, эти медузы обладают ядовитым жалом, способным вызвать у человека болезненную и тяжелую аллергическую реакцию.

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