Жителей британского города по ночам будило жуткое детское пение
Виновными оказались не люди.
Виновными оказались не люди.
Несколько месяцев жители города Ипсуич в Восточной Англии жили в постоянном страхе. Всему виной детская песенка, которая внезапно начинала играть на улицах в любое время дня и ночи. Конечно, ночью это звучало совсем жутко.
Сначала люди отказывались верить своим ушам и надеялись, что им просто послышалось или что подобные звуки издает ветер.
Сначала городские власти игнорировали заявления местных жителей, но, когда их стало совсем много, решили разобраться в ситуации.
А запускали ее с завидной регулярностью и в самое неподходящее время большие пауки, которые ползали по датчикам движения. Жуткое детское пение, по мнению руководства фирмы, должно было отпугнуть воров.
В компании отметили, что не подозревали о проблеме с сигнализацией. Они принесли свои извинения горожанам и перенастроили охранную систему.