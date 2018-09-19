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19:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жителей британского города по ночам будило жуткое детское пение

Виновными оказались не люди.

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Несколько месяцев жители города Ипсуич в Восточной Англии жили в постоянном страхе. Всему виной детская песенка, которая внезапно начинала играть на улицах в любое время дня и ночи. Конечно, ночью это звучало совсем жутко.

Сначала люди отказывались верить своим ушам и надеялись, что им просто послышалось или что подобные звуки издает ветер.

Но это действительно были детские голоса, которые напевали песенку 1912 года «It’s Raining, It’s Pouring», со словами: «Идет дождь, льет как из ведра. Старик храпит. Он ударился головой и лег спать. И не смог утром встать».

Сначала городские власти игнорировали заявления местных жителей, но, когда их стало совсем много, решили разобраться в ситуации.

В ходе проверки выяснилось, что пугающая песенка — это сигнализация, установленная на складах частной фирмы, расположенной на окраине города.

А запускали ее с завидной регулярностью и в самое неподходящее время большие пауки, которые ползали по датчикам движения. Жуткое детское пение, по мнению руководства фирмы, должно было отпугнуть воров.

В компании отметили, что не подозревали о проблеме с сигнализацией. Они принесли свои извинения горожанам и перенастроили охранную систему.

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