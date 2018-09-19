Жителей британского города по ночам будило жуткое детское пение

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MkcntJ9Hnhk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько месяцев жители города Ипсуич в Восточной Англии жили в постоянном страхе. Всему виной детская песенка, которая внезапно начинала играть на улицах в любое время дня и ночи. Конечно, ночью это звучало совсем жутко.

Сначала люди отказывались верить своим ушам и надеялись, что им просто послышалось или что подобные звуки издает ветер.

Но это действительно были детские голоса, которые напевали песенку 1912 года «It’s Raining, It’s Pouring», со словами: «Идет дождь, льет как из ведра. Старик храпит. Он ударился головой и лег спать. И не смог утром встать».

Сначала городские власти игнорировали заявления местных жителей, но, когда их стало совсем много, решили разобраться в ситуации.

В ходе проверки выяснилось, что пугающая песенка — это сигнализация, установленная на складах частной фирмы, расположенной на окраине города.

А запускали ее с завидной регулярностью и в самое неподходящее время большие пауки, которые ползали по датчикам движения. Жуткое детское пение, по мнению руководства фирмы, должно было отпугнуть воров.