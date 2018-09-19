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19:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китайские туристы устроили скандал в центре Стокгольма (видео)

Соцсети в смеются, а дипломаты негодуют.

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Туристы из Китая уже давно имеют не самую лучшую репутацию в мире. Одно время правительство Поднебесной даже выпускало специальные брошюры и видеоуроки, как путешествующим гражданам следует вести себя, выезжая за пределы страны. Но, видимо, это не очень помогло.

В середине сентября СМИ и соцсети облетело видео, как семья из Китая плачет, кричит и просит о помощи, лежа на тротуаре в Стокгольме, при этом рядом с ними стоят несколько полицейских. Резонансный видеоролик спровоцировал международный скандал, к которому подключились китайские политики и дипломаты. У этих неприятных кадров есть и предыстория:

Семья Цзэн (мама, папа и взрослый сын) приехали на экскурсию в Швецию на день раньше, чем планировали. Администрация хостела отказалась поселить их раньше забронированного числа из-за нехватки мест. Недолго думая, туристы решили остаться там и удобно расположились на ночь прямо на диванах в холле. По словам сотрудников хостела, на уговоры семейство не шло и устроило истерику, после чего менеджменту пришлось вызвать полицию.

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На прибывшую полицию туристы тоже не отреагировали, а глава семейства и вовсе прикинулся «смертельно больным» и заявил, что не может пошевелиться. Тогда стражи правопорядка насильно вынесли из хостела вещи китайских туристов и самого Цзэна-старшего.

Уже на улице китайцы начали громко кричать, падали все вместе на асфальт и рыдали, обвиняя полицейских в пытках и унижениях. Свидетели инцидента сняли происходящее на видео, которое позже и опубликовали в соцсетях. Прохожие отмечали, что полицейские вели себя очень корректно и со всем уважением пытались совладать с буйным семейством Цзэн.

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А вот по версии самих туристов, шведские полицейские над ними издевались, затолкали в машину и избили. А позже выкинули из салона возле леса и заброшенного кладбища, «где всю ночь кричали дикие животные».

Правда, как стало известно «заброшенное кладбище» — это станция метро «Skogskyrkogården» («Лесное кладбище»), которая находится недалеко от того самого хостела и в пешей доступности от центра города.

Несмотря на абсурдность ситуации, на сайте китайского посольства появилось требование принести извинения семье Цзэн, выплатить им денежную компенсацию и наказать полицейских.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни утверждают, что полицейские поступили неправильно и должны были помочь туристам найти ночлег, а другие пишут о наглости китайской семьи и предлагают вручить им «Оскара» за «непревзойденную актерскую игру».

Что же касается самих виновников конфликта, то уже на следующий день они уехали из Швеции и сейчас путешествуют по Европе в добром здравии и настроении.

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