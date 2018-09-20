Женщина с бородой. Американка призналась, что чувствует себя увереннее с растительностью на лице
И ее супруг вовсе не против.
И ее супруг вовсе не против.
36-летняя Джессика Мур из города Ньюбург, штат Пенсильвания, страдает от синдрома поликистозных яичников, при котором повышенное содержание мужских гормонов вызывает рост волос на лице.
Более десяти лет Джессика была вынуждена скрываться и тайно брила растущую бороду, но однажды решила принять себя такой, какая она есть и отложила бритвенный станок в сторону.
Отпустить бороду женщину заставил несчастный случай, когда она сильно порезала лицо, пытаясь наспех побриться на стоянке перед важной встречей. Затем Мур долго изучала информацию в интернете и даже знакомилась с другими женщинами, у кого есть подобные заболевания.
Сейчас Джессика называет мужа своей главной опорой. Он решил поддержать ее не словом, а делом, и тоже отпустил бороду. Кроме того, Мур шутит, что это удобно — они купили на двоих масло для бороды и другую полезную косметику.
Американка отмечает, что поначалу очень стеснялась выходить на улицу, но сейчас, спустя четыре месяца, чувствует себя уверенно и счастливо.