Невеста составила суровый список правил для гостей на свою свадьбу

Источник: Benjaminrobyn Jespersen / СС0

Журналисты Daily Mail опубликовали письмо, которое гостям отправила организатор свадьбы неназванной невесты.

Новость Невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха Женщина провела необычную церемонию стоимостью около 1,9 миллиона рублей на греческом острове Санторини.

Список включал в себя 10 правил, которых должны были придерживаться приглашенные, и охватывал широкий спектр от внешнего вида гостей до использования телефонов и социальных сетей. А также регулировал цену подарков.

Некоторые правила были вполне обычными, как, например, то, что гости должны прибыть на церемонию за 30 или хотя бы 15 минут до начала. Девушек попросили не краситься ярко, не надевать одежду белого, кремового или нюдового цветов, а также не делать причесок, а завязать волосы в хвост.

Отдельным пунктом были прописаны правила относительно использования телефонов и соцсетей. Так во время свадьбы запрещалось снимать происходящее на видео, а постить фото в соцсети можно было только под специальным «свадебным» хэштегом и только тогда, когда разрешит организатор торжества.

Кроме того, гостям строго-настрого запрещалось разговаривать с невестой. Это, кстати, было одним из главных условий.

Кроме того, на свадьбе не хотели видеть тех гостей, кто не может купить подарок свыше 75 долларов.