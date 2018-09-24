Американку арестовали за помощь животным во время урагана «Флоренс»

В середине сентября на несколько американских штатов обрушился ураган «Флоренс». Стихия крушила все на своем пути, не обошлось и без жертв. Многие в спешке покидали свои дома, бросая на произвол судьбы своих домашних питомцев, которым помогали волонтеры.

Те, кто беспокоился о своих любимцах, но не мог их взять в собой, обращались в различные зоозащитные организации. Одной из таких и руководит жительница Северной Каролины Тэмми Хеджес.

На время урагана она открыла небольшой приют, в котором смогла разместить 17 кошек и 10 собак (их хозяева не смогли забрать питомцев с собой во время эвакуации).

Все время, пока в штате бушевала непогода, Тэмми и другие волонтеры круглосуточно ухаживали за животными и оказывали им всю необходимую поддержку. Но ее благородный поступок не оценили чиновники. После того, как ураган отступил, Тэмми позвонил один из местных представителей службы по контролю за животными. Он отметил, что женщина нарушила закон, открыв приют без необходимой лицензии, и потребовал передать всех животных надлежащим органам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H1SEgGxgUQ8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина так и поступила, но спустя несколько дней ее арестовали за ведение медицинской деятельности по отношению к животным, без ветеринарной лицензии.

Тэмми признает, что давала некоторым подопечным препараты, но утверждает, что все они были профилактические и были необходимы, так как во время урагана не работали ветклиники.