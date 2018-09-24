Ученые рассказали, почему влюбленные набирают вес в отношениях

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Новая любовь приносит не только радость и счастье, но и несколько лишних килограммов. Об этом свидетельствуют новые исследования американских социологов из организации OnePoll.

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Они опросили 2 тысячи человек в отношениях и выяснили, что в среднем за все время романа люди набирали около 17 килограммов, 7 из которых — в первый год отношений.

Любопытно, что влюбленные мужчины полнели быстрее и больше женщин — 69% и 45% соответственно.

Причем это касается как новых пар, так и тех, кто только вступил в брак (в независимости от того, сколько до этого влюбленные встречались). 57% опрошенных признались, что в первый год брака поправились примерно на 7 килограммов. Причем набор веса происходит в течение и последующих пяти лет.

К основным причинам, вызывающим лишний вес в романтических отношениях, социологи назвали ужины в ресторанах и походы на свидания с едой и алкоголем (41% опрошенных), заказ еды на дом или приготовление совместных ужинов (34%), а также комфорт в отношениях, когда все внимание уходит на партнера, а не на поддержание «формы». Кроме того, к фактору повышения веса также относится уменьшение активности в пользу «уютного домашнего вечера».

Однако как набирать вес, так и избавляться от лишних килограммов проще вместе.