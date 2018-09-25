В Китае отец перевозил пятерых детей на маленьком мотоцикле

Новость Родители тратят по 37 часов в неделю на тревогу о детях

В Сети появилось видео отчаянного водителя, который уместил на свой мотоцикл пятерых детей и ездил с ними по улицам китайского города Цзиньхуа.

Помимо того, что все дети в возрасте от 7 до 13 лет еле поместились на транспортном средстве, они были без шлемов или какой-либо другой защиты.

Первые фото правонарушителя с детьми были опубликованы очевидцами в соцсетях еще 6 сентября, позже мужчину неоднократно видели на улицах города и в конце концов его поймали полицейские.

Господин Лу признался, что таким образом хотел сэкономить на проезде для детей.

Дело в том, что его зарплата составляет всего 3000 юаней (430 долларов), а за школьный автобус нужно платить 600 юаней (87 долларов).

Поэтому экономный отец решил сам возить своих троих и двоих детей своего брата в школу и забирать их оттуда.

Полицейские оштрафовали водителя и сделали ему выговор. Господин Лу извинился и пообещал больше не рисковать жизнью и здоровьем детей.