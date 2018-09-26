Пока не стало «слишком поздно». 100-летняя британка выходит замуж

Нора Уиткисс из города Престатин в британском Уэльсе в ближайшее время собирается не только отпраздновать свой 101-й день рождения, но и сыграть свадьбу.

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Избранником пожилой англичанки стал 74-летний Малкольм Йейтс. Пара познакомилась более 30 лет назад на танцах и с тех пор была неразлучна.

Уиткисс рассказала журналистам, что за все эти годы они ни разу не обсуждали тему свадьбы, но все же решили узаконить отношения, пока не стало «слишком поздно».