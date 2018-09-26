Пока не стало «слишком поздно». 100-летняя британка выходит замуж

Нора Уиткисс из города Престатин в британском Уэльсе в ближайшее время собирается не только отпраздновать свой 101-й день рождения, но и сыграть свадьбу.
Избранником пожилой англичанки стал 74-летний Малкольм Йейтс. Пара познакомилась более 30 лет назад на танцах и с тех пор была неразлучна.
Уиткисс рассказала журналистам, что за все эти годы они ни разу не обсуждали тему свадьбы, но все же решили узаконить отношения, пока не стало «слишком поздно».
Церемония, намеченная на 16 октября, пройдет в кругу семьи и близких друзей. Нора уже дважды была замужем и уверена, что третий раз будет самым счастливым.