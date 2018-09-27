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15:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Любители йоги испортили свадебную фотосессию, отказавшись «уходить из кадра»

Пользователи Сети не могут решить, кто же здесь прав.

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В день свадьбы молодожены хотят, чтобы все было идеально, особенно фотографии, которые всю жизнь будут напоминать им об этом событии. Но чужая свадьба вовсе не повод отказываться от своих привычек или планов. Видимо, так подумала австралийская пара, которая расположилась для тренировки по йоге в Карлтонских садах в пригороде Мельбурна.

Неподалеку от них проходила свадебная фотосессия, и, чтобы молодые люди не попадали в кадр, гости и фотограф попросили их немного подвинуться. Но любители йоги наотрез отказались сменить локацию и, кажется, даже специально начали тренироваться на камеру.

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«Эту позу, конечно же, нужно было сделать на заднем плане свадебной фотосессии. И прекратить все немедленно, когда съемка была окончена», — написала на Facebook женщина, которая стала свидетельницей инцидента.

Однако в соцсетях мнения разделились. Одни пользователи отмечали, что пара пришла в парк первой, к тому же это публичное место, а потому гостям свадьбы следовало найти другое место для красивых снимков. Другие же написали, что дело в простой воспитанности и культуре, а потому любители йоги могли бы немного и подвинуться ради такого случая.

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