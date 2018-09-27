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15:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец похудел почти на 100 кг, чтобы вернуть жену (фото)

Жена не вернулась, но он все равно счастлив.

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38-летний инженер-программист Стивен Ринго из американского штата Теннесси два года назад весил почти 186 килограммов. В день он съедал два Биг-Мака с огромными порциями картошки и двумя стаканами колы, 20 куриных наггетсов и большую пиццу.

Чувствовал он себя при этом не очень хорошо, но о похудении задумался только тогда, когда от него ушла жена. По признанию Стивена, в тот момент он был настолько полным, что уже не мог самостоятельно надевать носки.

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Чтобы вернуть любимую, Стивен сел на диету и начал ходить в спортзал, хоть это и давалось ему с трудом. Жена к нему, правда, так и не вернулась, зато за два года он похудел более чем на 90 килограммов и стал настоящим красавчиком. Сейчас мужчина весит около 94 килограммов.

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Ринго отмечает, что его здоровье и уверенность в себе восстановились и теперь он готов встретить новую любовь. Хотя после похудения у него появилась проблема с обвисшей кожей (в будущем он намерен ее удалить хирургическим путем), сейчас Стивен счастлив. Он также завел видеоблог на YouTube, в котором рассказывает о своем опыте и делится с подписчиками полезными советами по питанию и тренировкам.

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