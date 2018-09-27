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17:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Трогательный флешмоб. Пользователи Twitter пишут поздравительные письма пожилому канадцу

Добро, которое непременно вернется к каждому.

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Мириам Данн из Канады попросила пользователь Twitter об одолжении. Женщина написала, что ее отцу Джерарду исполняется 92 года. Совсем недавно он овдовел и потерял всякую радость в жизни.

ВНИМАНИЕ, ДРУЗЬЯ: С тех пор, как мама умерла этой весной, мой 92-летний отец ждет почту каждый день. Прислушивается к звуку открытия почтового ящика. В октябре у него будет день рождения. Пожалуйста, отправьте письмо, открытку, записку или историю Джерарду Данну ... Сидней, Новая Шотландия, Канада.

Как рассказала Мириам, ее родители были вместе 60 лет, но в возрасте 82 лет ее мама умерла. С тех пор отец изо всех сил пытается примириться с ее смертью.

Джерард с супругой на праздновании своего 80-летия.

Чтобы поддержать отца, Мириам и ее родственники стали присылать ему письма и открытки. Просто для того, чтобы его дни наполнились небольшими сюрпризами.

Когда женщина писала свой твит, она надеялась на несколько откликнувшихся людей, но никак не ожидала, что ее пост станет вирусным.

Папа получил первое письмо. Спасибо вам, смотрите, как он счастлив.

Всего через несколько дней почтовый ящик Джерарда начал буквально ломиться от огромного количества писем и поздравительных открыток.

Это были люди всех возрастов и даже из разных стран, которые откликнулись на призыв Мириам.

Мужчина также получил несколько корзин с цветами, фруктами и сырами. Также было много людей, которые хотели сделать ему какой-то подарок. Но вместо подарков Джерард просил их сделать пожертвование в любую благотворительную организацию от его имени.

Наши ученики решили ответить на вашу просьбу. Желаем вашему отцу всего наилучшего.. Мы обязательно отправим эти письма по вашему адресу.

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