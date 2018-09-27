Трогательный флешмоб. Пользователи Twitter пишут поздравительные письма пожилому канадцу

Мириам Данн из Канады попросила пользователь Twitter об одолжении. Женщина написала, что ее отцу Джерарду исполняется 92 года. Совсем недавно он овдовел и потерял всякую радость в жизни.

Как рассказала Мириам, ее родители были вместе 60 лет, но в возрасте 82 лет ее мама умерла. С тех пор отец изо всех сил пытается примириться с ее смертью.

Чтобы поддержать отца, Мириам и ее родственники стали присылать ему письма и открытки. Просто для того, чтобы его дни наполнились небольшими сюрпризами.

Когда женщина писала свой твит, она надеялась на несколько откликнувшихся людей, но никак не ожидала, что ее пост станет вирусным.

Всего через несколько дней почтовый ящик Джерарда начал буквально ломиться от огромного количества писем и поздравительных открыток.

Это были люди всех возрастов и даже из разных стран, которые откликнулись на призыв Мириам.

Мужчина также получил несколько корзин с цветами, фруктами и сырами. Также было много людей, которые хотели сделать ему какой-то подарок. Но вместо подарков Джерард просил их сделать пожертвование в любую благотворительную организацию от его имени.