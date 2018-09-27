Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков
Смелое решение.
Смелое решение.
28-летняя Тан Лили из китайского городского округа Луннань стала звездой Сети. В одной из китайских соцсетей она опубликовала видео своего необычного творения — свадебного платья, которое она соорудила из пустых мешков
Как рассказала девушка, на все у нее ушло три часа и 40 мешков. В дополнение к платью она сделала шляпку и накидку со шлейфом из тех же самых материалов.
Конечно, выходить замуж в таком наряде Лили не собиралась. В браке со своим супругом Яном Мингфеем она счастлива уже 6 лет. Но в свободное от работы в поле время девушка любит листать журналы о моде и мастерить
Как оказалось, платье из пустых цементных мешков было уже не первым дизайнерским экспериментом китаянки. Ранее она уже создавала наряды из травы, цветов и газет.