Китаянка сшила свадебное платье из цементных мешков

28-летняя Тан Лили из китайского городского округа Луннань стала звездой Сети. В одной из китайских соцсетей она опубликовала видео своего необычного творения — свадебного платья, которое она соорудила из пустых мешков из-под цемента, и оттуда оно разлетелось по всему интернету.

Как рассказала девушка, на все у нее ушло три часа и 40 мешков. В дополнение к платью она сделала шляпку и накидку со шлейфом из тех же самых материалов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zwHP-5dqFpw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, выходить замуж в таком наряде Лили не собиралась. В браке со своим супругом Яном Мингфеем она счастлива уже 6 лет. Но в свободное от работы в поле время девушка любит листать журналы о моде и мастерить что-то своими руками из подручных средств.