Штаны или шорты? Дизайнеры придумали вещь, поставившую покупателей в тупик

Тема странной одежды в последнее время стала очень актуальной. Половина пиджака и отрезанный пояс от джинсов уже получили свою порцию славы. Но фантазия дизайнеров не знает границ.

В этот раз удивить покупателей снова решил британский бренд Pretty Little Thing. На официальной странице марки в Instagram появился снимок модели, демонстрирующей довольно странный предмет гардероба: то ли брюки, то ли легинсы. А благодаря телесному цвету создается оптическая иллюзия, что на девушке надеты только белые шорты с откровенными вырезами. Стоит такая модель около 40 долларов.