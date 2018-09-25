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16:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Штаны или шорты? Дизайнеры придумали вещь, поставившую покупателей в тупик

Они всего лишь хотели добавить немного креатива.

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Тема странной одежды в последнее время стала очень актуальной. Половина пиджака и отрезанный пояс от джинсов уже получили свою порцию славы. Но фантазия дизайнеров не знает границ.

В этот раз удивить покупателей снова решил британский бренд Pretty Little Thing. На официальной странице марки в Instagram появился снимок модели, демонстрирующей довольно странный предмет гардероба: то ли брюки, то ли легинсы. А благодаря телесному цвету создается оптическая иллюзия, что на девушке надеты только белые шорты с откровенными вырезами. Стоит такая модель около 40 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что прежде дизайнеры этого бренда уже выпускали сомнительные вещи: абсолютно прозрачные брюки и порванные в неожиданном месте джинсы.

 Дизайнеры придумали вещь, поставившую покупателей в тупик
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