Штаны или шорты? Дизайнеры придумали вещь, поставившую покупателей в тупик
Они всего лишь хотели добавить немного креатива.
Они всего лишь хотели добавить немного креатива.
Тема странной одежды в последнее время стала очень актуальной. Половина пиджака и отрезанный пояс от джинсов уже получили свою порцию славы. Но фантазия дизайнеров не знает границ.
В этот раз удивить покупателей снова решил британский бренд Pretty Little Thing. На официальной странице марки в Instagram появился снимок модели, демонстрирующей довольно странный предмет гардероба: то ли брюки, то ли легинсы. А благодаря телесному цвету создается оптическая иллюзия, что на девушке надеты только белые шорты с откровенными вырезами. Стоит такая модель около 40 долларов.
Отметим, что прежде дизайнеры этого бренда уже выпускали сомнительные вещи: абсолютно прозрачные брюки и порванные в неожиданном месте джинсы.