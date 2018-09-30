Фотограф заставил белок жонглировать и летать на метле (фото)
Его фотографии очень популярны и получили много наград.
Его фотографии очень популярны и получили много наград.
Фотограф Герт Вегген снимает смешные сценки с белками. Свои работы он публикует в соцсетях и собирает множество восторженных комментариев.
Самое интересное, что снимки Герта в большинстве постановочные. Он умеет приманивать зверьков и «заставляет» их позировать.
Недавно Герт даже построил миниатюрную тележку для яблок, которой могли бы «воспользоваться» белки.
Герт Вегген —
Белка обыкновенная — излюбленная «модель» для любителей фотографии, отмечает Вегген. Он дает воркшопы для фотографов, живущих в Швеции. Герт учит новичков фотографировать животных и птиц.
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