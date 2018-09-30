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12:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф заставил белок жонглировать и летать на метле (фото)

Его фотографии очень популярны и получили много наград.

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Фотограф Герт Вегген снимает смешные сценки с белками. Свои работы он публикует в соцсетях и собирает множество восторженных комментариев.

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Самое интересное, что снимки Герта в большинстве постановочные. Он умеет приманивать зверьков и «заставляет» их позировать.

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Недавно Герт даже построил миниатюрную тележку для яблок, которой могли бы «воспользоваться» белки.

Герт Вегген — шведско-голландский фотограф, обладатель многочисленных наград за фотографии дикой природы. Он также автор восьми фотоальбомов о белках, которые переведены на четыре языка.

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Белка обыкновенная — излюбленная «модель» для любителей фотографии, отмечает Вегген. Он дает воркшопы для фотографов, живущих в Швеции. Герт учит новичков фотографировать животных и птиц.

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