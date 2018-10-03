Итальянка фотографирует кошек на свадьбах (фото)

Марианна Зампиери — фотограф или, как она сама себя называет, «котограф» из Италии. Девушка специализируется на снимках котиков и даже выпустила книгу фотографий Cats in Venice («Коты в Венеции»).

Марианна фотографирует и людей, но, правда, вместе с теми же котами. Потому что все становится милее, когда в кадре появляется котик.

Одна из серий ее работ — это свадебные фото, на которых невесты и женихи позируют вместе со своими домашними питомцами. По словам фотографа, сначала она сделала такие снимки себе, чтобы на памятных фото был любимец их семьи кот Артур. После Марианна сфотографировала так и две свадьбы своих друзей, а результатом поделилась в Instagram. Ее снимки так приглянулись потенциальным клиентам, что девушку стали просить сфотографировать молодоженов с котиками. И это отличная идея, смотрите сами.