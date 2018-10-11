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Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?Топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
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14:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?

Картографический сервис MAPS.ME составил топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября

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Источник: СС0/Free-Photos

В этом году день народного единства приходится на 4 ноября — то есть воскресенье, что компенсируется нерабочим понедельником. Таким образом, нас ждут короткие трехдневные каникулы. К ним можно присовокупить, например, один день отгула — и планировать поездку куда-то еще, кроме ближайшего загородного санатория. Итак, какие есть относительно недорогие варианты у путешественников на этот период?

1. Тбилиси: погреться в банях и побродить по замкам

Грузия — это, как известно, гостеприимная горная страна с замечательными традициями, а еще это самый настоящий travel-тренд последних лет. Все больше россиян выбирает это направление для туров выходного дня. Ехать стоит, конечно, в столицу государства — Тбилиси, где полным-полно различных отелей на любой вкус и кошелек (начиная от крутых международных сетевых гостиниц, заканчивая модными хостелами типа Fabrika Tbilisi), ресторанов гурмэ и вкусного стритфуда.

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Здесь можно воздать должное и экскурсионному, и гастрономическому туризму.

Да что мы вам рассказываем! Все знают, что грузинская кухня — одна из самых вкусных: хачапури и сулугуни, долма и хинкали, шашлык с соусом ткемали, лобио и харчо, чурчхела… Ну и вино, конечно! Грузия немыслима без застолья — простите за очевидные вещи, но это так. Что ни день, то лишний килограмм. Чтобы не вернуться из поездки больше на два размера, нужно много ходить пешком: в частности, настоятельно рекомендуем тщательно исследовать ногами Старый Тбилиси. Погода в начале ноября все еще обещает быть солнечной, но чем черт не шутит — если замерзнете, добро пожаловать в знаменитые тбилисские серные бани.

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Традиционный круговой пешеходный маршрут по Тбилиси: каньон и водопад в центре города — Ботаническая улица и площадь Мейдан — мост через реку к церкви Метехи и дворцу Дареджан — канатная дорога — крепость Нарикала — статуя «Мать Грузия» — лестница Бетлеми — район Сололаки (здесь много хороших нетуристических кафе) — площадь Свободы — улица Шевтени — Театр Габриадзе — мост Мира — парк Рике со смотровой площадкой — памятник Мимино — Собор Цминда Самеба — район серных бань Абанотубани. Альтернативный способ передвижения по Тбилиси — экскурсионный автобус, билет на который действителен в течение 24 часов (можно выходить и заходить в любой точке кольцевого маршрута).

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Отдельных слов заслуживает длинная улица Леселидзе, которая проходит через весь старый город, и проспект Агмашенебели — на них можно отвести отдельный день. В окрестностях Тбилиси много достопримечательностей — старинных храмов, крепостей, водопадов — но их осмотреть в рамках тура выходного дня вряд ли получится.

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2. Санкт-Петербург: забег по музеям

Многие стремятся попасть в культурную столицу летом: погулять по Невскому в период белых ночей, посмотреть с реки на развод мостов… Да, Питер летом прекрасен, но есть и одно очевидное «но» — город наводнен туристами, в музеях не протолкнуться. Например, если вы мечтали увидеть Рафаэлеву «Мадонну» в Эрмитаже, то пробиться к ней ближе, чем на 10 метров, вряд ли получится. Следующий наплыв придется на новогодние каникулы.

А вот в ноябре никто не помешает с чувством, толком и расстановкой познакомиться с богатейшей коллекцией самых впечатляющих музеев страны.

А их, на минуточку, в северной Венеции насчитывается чуть больше двух сотен. Называть самые-самые просто нет смысла: они все — «самые». Есть классические, общеизвестные музеи и галереи, которые обязательно нужно посетить (вроде знаменитых Эрмитажа, Русского музея, Кунсткамеры), а также множество тематических (Музей русской водки, Русская икона, музей Ахматовой, Музей космонавтики и т. д. — лучше заранее составить список, исходя из своих склонностей и интересов).

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Поскольку ноябрьская погода в Питере бывает, мягко говоря, не самая комфортная, то можно воспользоваться программой «СитиТур». Экскурсионный автобус прокатит вас по всему городу, останавливаясь возле самых знаковых архитектурных объектов — вроде Исаакиевского собора, Дворцовой площади, стрелки Васильевского острова. Рекомендуем также купить «Карту гостя» (есть варианты на два и три дня). Карта дает право на проезд в общественном транспорте, бесплатное участие в экскурсиях и свободное посещение 80 музеев.

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3. Эйлат: если без моря никак

Есть такой тип путешественников, которые не признают отдых без водных процедур и совершают поездки по принципу «где пляж, там и я». Что ж, их можно понять, если брать во внимание ноябрьскую погоду на большей части территории России. Самый короткий перелет к ласковым морским волнам по невысокой цене — это только Эйлат (4 часа). Другие направления и дальше, и дороже. В начале ноября погода на этом курорте самая комфортная: воздух +30, вода +28.

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Что посмотреть в Эйлате? Наибольшую ценность представляет, собственно говоря, само море, а точнее уникальный морской заповедник с живописными кораллами и многообразием рыб. Кроме того, к курорту примыкают горы с неплохими пешеходными тропами, довольно большим каньоном и захватывающими видами.

4. Кольский полуостров: фотоохота за северным сиянием

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Не думайте, что мы руководствуемся девизом «то в жар, то в холод». Просто на этом свете много и таких людей, кто искренне любит зиму. В начале ноября она уже властно заявляет свои права за Полярным кругом: температура ниже нуля, на земле — плотный снежный покров.

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Еще несколько лет назад было бы трудно представить, что побережье Северного Ледовитого океана будет столь популярно среди туристов. Многие любители северной природы едут в Териберку (которая, к слову, довольно широко прославилась благодаря фильму «Левиафан» — есть даже специальные туры по местам съемок). Териберка — одно из самых удачных мест на русском севере для фотоохоты за Северным сиянием. Аврора здесь полыхает с конца августа по апрель, поэтому в начале ноября шансы застать небесные огни очень высоки.

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Этот удивительной красоты природный феномен можно наблюдать в самой Териберке. Еще три года назад здесь почти невозможно было остановится на ночь — ни одной гостиницы или хостела. А сейчас — пожалуйста: целых шесть вариантов в системах бронирования. Другая опция — поселиться в Мурманске, где множество гостиниц и всевозможные городские увеселения вроде баров-ресторанов, кино и боулинга (а вдруг?). Один минус: ловить северное сияние придется по ночам как минимум в 50 км от города. Что посмотреть в Мурманске: океанариум, атомный ледокол «Ленин», побережье Баренцева моря, краеведческий музей, памятник треске.

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5. Стамбул: экзотика где-то рядом

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Короткие каникулы в конце осени — отличное время для экскурсионного городского туризма. Трех дней будет как раз достаточно, чтобы проникнуться жизнью одной из крупных столиц мира. Ноябрь есть ноябрь, погода в средних широтах стоит промозглая и неуютная, так что самое время двинуть на юг. Так получилось, что кратчайший (3 часа) и самый бюджетный (от 12 тыс. руб.) перелет связывает Москву с самобытным, но весьма продвинутым восточным мегаполисом — Стамбулом. Если, побывав в Кемере или Алании, вы подумали, что узнали Турцию, уверяем, что это совсем не так.

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Экс-Константинополь — город-калейдоскоп, лоскутное одеяло, где соединены культуры, эпохи, религии. Оплот православия и столица Византии, позже он стал сердцем Османской империи. В Стамбуле много русскоязычных гидов, которые за небольшие деньги проведут разнообразные авторские экскурсии (например, ночной Стамбул, тур по церквям, исламский Стамбул, тур по мотивам «Великолепного века», городские рынки и самые выгодные магазины и т. д.).

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Титульные достопримечательности: квартал Султанахмет с Софийским собором, Голубой мечетью и средневековыми дворцами; Рынок специй; пролив Босфор; цистерна Базилика; Ипподром; Египетский обелиск; Галатская башня; дворцы Долмабахче и Топкапы; площадь Таксим; квартал Кадыкей с лучшими ресторанами морской кухни.

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