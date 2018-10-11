Куда бюджетно съездить на ноябрьские праздники?
Картографический сервис MAPS.ME составил топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
Картографический сервис MAPS.ME составил топ-5 направлений, которые как нельзя лучше подходят для краткосрочной поездки в начале ноября
В этом году день народного единства приходится на 4 ноября — то есть воскресенье, что компенсируется нерабочим понедельником. Таким образом, нас ждут короткие трехдневные каникулы. К ним можно присовокупить, например, один день отгула — и планировать поездку
Грузия — это, как известно, гостеприимная горная страна с замечательными традициями, а еще это самый настоящий
Да что мы вам рассказываем! Все знают, что грузинская кухня — одна из самых вкусных: хачапури и сулугуни, долма и хинкали, шашлык с соусом ткемали, лобио и харчо, чурчхела… Ну и вино, конечно! Грузия немыслима без застолья — простите за очевидные вещи, но это так. Что ни день, то лишний килограмм. Чтобы не вернуться из поездки больше на два размера, нужно много ходить пешком: в частности, настоятельно рекомендуем тщательно исследовать ногами Старый Тбилиси. Погода в начале ноября все еще обещает быть солнечной, но чем черт не шутит — если замерзнете, добро пожаловать в знаменитые тбилисские серные бани.
Традиционный круговой пешеходный маршрут по Тбилиси: каньон и водопад в центре города — Ботаническая улица и площадь Мейдан — мост через реку к церкви Метехи и дворцу Дареджан — канатная дорога — крепость Нарикала — статуя «Мать Грузия» — лестница Бетлеми — район Сололаки (здесь много хороших нетуристических кафе) — площадь Свободы — улица Шевтени — Театр Габриадзе — мост Мира — парк Рике со смотровой площадкой — памятник Мимино — Собор Цминда Самеба — район серных бань Абанотубани. Альтернативный способ передвижения по Тбилиси — экскурсионный автобус, билет на который действителен в течение 24 часов (можно выходить и заходить в любой точке кольцевого маршрута).
Отдельных слов заслуживает длинная улица Леселидзе, которая проходит через весь старый город, и проспект Агмашенебели — на них можно отвести отдельный день. В окрестностях Тбилиси много достопримечательностей — старинных храмов, крепостей, водопадов — но их осмотреть в рамках тура выходного дня вряд ли получится.
Многие стремятся попасть в культурную столицу летом: погулять по Невскому в период белых ночей, посмотреть с реки на развод мостов… Да, Питер летом прекрасен, но есть и одно очевидное «но» — город наводнен туристами, в музеях не протолкнуться. Например, если вы мечтали увидеть Рафаэлеву «Мадонну» в Эрмитаже, то пробиться к ней ближе, чем на 10 метров, вряд ли получится. Следующий наплыв придется на новогодние каникулы.
А их, на минуточку, в северной Венеции насчитывается чуть больше двух сотен. Называть
Поскольку ноябрьская погода в Питере бывает, мягко говоря, не самая комфортная, то можно воспользоваться программой «СитиТур». Экскурсионный автобус прокатит вас по всему городу, останавливаясь возле самых знаковых архитектурных объектов — вроде Исаакиевского собора, Дворцовой площади, стрелки Васильевского острова. Рекомендуем также купить «Карту гостя» (есть варианты на два и три дня). Карта дает право на проезд в общественном транспорте, бесплатное участие в экскурсиях и свободное посещение 80 музеев.
Есть такой тип путешественников, которые не признают отдых без водных процедур и совершают поездки по принципу «где пляж, там и я». Что ж, их можно понять, если брать во внимание ноябрьскую погоду на большей части территории России. Самый короткий перелет к ласковым морским волнам по невысокой цене — это только Эйлат (4 часа). Другие направления и дальше, и дороже. В начале ноября погода на этом курорте самая комфортная: воздух +30, вода +28.
Что посмотреть в Эйлате? Наибольшую ценность представляет, собственно говоря, само море, а точнее уникальный морской заповедник с живописными кораллами и многообразием рыб. Кроме того, к курорту примыкают горы с неплохими пешеходными тропами, довольно большим каньоном и захватывающими видами.
Не думайте, что мы руководствуемся девизом «то в жар, то в холод». Просто на этом свете много и таких людей, кто искренне любит зиму. В начале ноября она уже властно заявляет свои права за Полярным кругом: температура ниже нуля, на земле — плотный снежный покров.
Еще несколько лет назад было бы трудно представить, что побережье Северного Ледовитого океана будет столь популярно среди туристов. Многие любители северной природы едут в Териберку (которая, к слову, довольно широко прославилась благодаря фильму «Левиафан» — есть даже специальные туры по местам съемок). Териберка — одно из самых удачных мест на русском севере для фотоохоты за Северным сиянием. Аврора здесь полыхает с конца августа по апрель, поэтому в начале ноября шансы застать небесные огни очень высоки.
Этот удивительной красоты природный феномен можно наблюдать в самой Териберке. Еще три года назад здесь почти невозможно было остановится на ночь — ни одной гостиницы или хостела. А сейчас — пожалуйста: целых шесть вариантов в системах бронирования. Другая опция — поселиться в Мурманске, где множество гостиниц и всевозможные городские увеселения вроде
Короткие каникулы в конце осени — отличное время для экскурсионного городского туризма. Трех дней будет как раз достаточно, чтобы проникнуться жизнью одной из крупных столиц мира. Ноябрь есть ноябрь, погода в средних широтах стоит промозглая и неуютная, так что самое время двинуть на юг. Так получилось, что кратчайший (3 часа) и самый бюджетный (от 12 тыс. руб.) перелет связывает Москву с самобытным, но весьма продвинутым восточным мегаполисом — Стамбулом. Если, побывав в Кемере или Алании, вы подумали, что узнали Турцию, уверяем, что это совсем не так.
Титульные достопримечательности: квартал Султанахмет с Софийским собором, Голубой мечетью и средневековыми дворцами; Рынок специй; пролив Босфор; цистерна Базилика; Ипподром; Египетский обелиск; Галатская башня; дворцы Долмабахче и Топкапы; площадь Таксим; квартал Кадыкей с лучшими ресторанами морской кухни.