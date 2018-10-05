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14:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Выдры забрались в бассейн и съели всю рыбу в пруду (видео)

Сингапур переживает нашествие этих зверьков.

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Двух выдр, плавающих в бассейне, сняла на видео 57-летняя Шона Тренч в Сентоса Коув в Сингапуре.

Выйдя из комнаты в середине дня, домохозяйка увидела зверьков, плескавшихся в водоеме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проплыв из одного конца бассейна в другой, выдры выбрались на сушу и побежали к искусственному рыбному пруду поблизости.

«Они уже съели всю рыбу», — прокомментировала Шона.

Популяция выдр резко выросла в Сингапуре в последние годы. Городские жители стали часто встречать зверьков в парках и садах. Проказничающие выдры периодически появляются в местных выпусках новостей.

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