Выдры забрались в бассейн и съели всю рыбу в пруду (видео)

Двух выдр, плавающих в бассейне, сняла на видео 57-летняя Шона Тренч в Сентоса Коув в Сингапуре.

Выйдя из комнаты в середине дня, домохозяйка увидела зверьков, плескавшихся в водоеме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j1LaxzL_meQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Проплыв из одного конца бассейна в другой, выдры выбрались на сушу и побежали к искусственному рыбному пруду поблизости.

«Они уже съели всю рыбу», — прокомментировала Шона.

Популяция выдр резко выросла в Сингапуре в последние годы. Городские жители стали часто встречать зверьков в парках и садах. Проказничающие выдры периодически появляются в местных выпусках новостей.