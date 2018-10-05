Выдры забрались в бассейн и съели всю рыбу в пруду (видео)
Сингапур переживает нашествие этих зверьков.
Сингапур переживает нашествие этих зверьков.
Двух выдр, плавающих в бассейне, сняла на видео 57-летняя Шона Тренч в Сентоса Коув в Сингапуре.
Выйдя из комнаты в середине дня, домохозяйка увидела зверьков, плескавшихся в водоеме.
Проплыв из одного конца бассейна в другой, выдры выбрались на сушу и побежали к искусственному рыбному пруду поблизости.
«Они уже съели всю рыбу», — прокомментировала Шона.
Популяция выдр резко выросла в Сингапуре в последние годы. Городские жители стали часто встречать зверьков в парках и садах. Проказничающие выдры периодически появляются в местных выпусках новостей.
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