Современный Робин Гуд из итальянского банка семь лет раздавал деньги бедным

Итальянец Гилберто Башьера чуть больше семи лет проработал менеджером банка в небольшом городке Форни-ди-Сопра. Местные жители его любили, а вот руководство не очень, и потому Гилберто уволили. Но было за что.

Все дело в том, на протяжении нескольких лет мужчина тайно выдавал денежные кредиты неплатежеспособным клиентам.

После финансового кризиса 2009 года многие стали обращаться в банк за материальной помощью, но им отказывали. Тогда Гилберто создал теневую схему: он брал со счетов состоятельных клиентов деньги и передавал их нуждающимся всего лишь за расписку, минуя официальные процедуры.

По словам мужчины, он верил этим людям, но не все торопились возвращать ему кредиты. Сумма долга за это время выросла почти до миллиона евро. В 2016 году руководство банка узнало о нехватке средств и схема Башьера раскрылась.

Он тут же был уволен из банка, а чтобы покрыть недостачу, у мужчины изъяли дом. Но на этом дело не закончилось: информацию о махинациях передали в полицию.