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16:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Современный Робин Гуд из итальянского банка семь лет раздавал деньги бедным

Но глава банка и полиция его щедрость не оценили.

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Итальянец Гилберто Башьера чуть больше семи лет проработал менеджером банка в небольшом городке Форни-ди-Сопра. Местные жители его любили, а вот руководство не очень, и потому Гилберто уволили. Но было за что.

Все дело в том, на протяжении нескольких лет мужчина тайно выдавал денежные кредиты неплатежеспособным клиентам.

После финансового кризиса 2009 года многие стали обращаться в банк за материальной помощью, но им отказывали. Тогда Гилберто создал теневую схему: он брал со счетов состоятельных клиентов деньги и передавал их нуждающимся всего лишь за расписку, минуя официальные процедуры.

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По словам мужчины, он верил этим людям, но не все торопились возвращать ему кредиты. Сумма долга за это время выросла почти до миллиона евро. В 2016 году руководство банка узнало о нехватке средств и схема Башьера раскрылась.

Он тут же был уволен из банка, а чтобы покрыть недостачу, у мужчины изъяли дом. Но на этом дело не закончилось: информацию о махинациях передали в полицию.

Осенью 2018 года суд приговорил «Робин Гуда» к двум годам тюрьмы. Но в связи с долгим рассмотрением дела, выплатой долгов и отличной биографией до этого, Гилберто отпустили на волю прямо из зала суда. В своей заключительной речи мужчина раскаялся в содеянном и назвал имена тех должников, которые так и не вернули банковские кредиты.

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