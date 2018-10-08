Эксперт передачи об опасных селфи упал со стула, пытаясь сфотографироваться (видео)
Наглядный пример.
Наглядный пример.
В эфире американского телеканала Fox News на днях случился казус: один из экспертов
Дело в том, что тема передачи, где присутствовал Арройо, была посвящена опасным селфи. Журналист и телеведущая обсуждали статистику смертельных случаев при попытке сделать экстремальные фото.
По завершении беседы, Арройо решил прорекламировать спонсора программы — американское пиво. Он поставил на стол парочку бутылок пенного и предложил своей коллеге сделать селфи с напитком. Именно в этот момент журналист не удержал равновесие и рухнул со стула.
Но такое забавное совпадение не прошло мимо телезрителей и пользователей соцсетей. Комментируя эпизод с падением, они соглашались, что селфи — действительно опасная штука. Кстати, представители Fox News позже сообщили, что с упавшим журналистов все в порядке.