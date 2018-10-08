Эксперт передачи об опасных селфи упал со стула, пытаясь сфотографироваться (видео)

В эфире американского телеканала Fox News на днях случился казус: один из экспертов ток-шоу The Ingraham Angle журналист и телеведущий Раймондо Арройо в прямом эфире упал со стула. Все это вышло неожиданно, и, возможно, так бы и осталось незамеченным, если бы ни детали этого происшествия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jQdNu2oHaZw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что тема передачи, где присутствовал Арройо, была посвящена опасным селфи. Журналист и телеведущая обсуждали статистику смертельных случаев при попытке сделать экстремальные фото.

Новость Россия вошла в число лидеров по смертельным селфи

По завершении беседы, Арройо решил прорекламировать спонсора программы — американское пиво. Он поставил на стол парочку бутылок пенного и предложил своей коллеге сделать селфи с напитком. Именно в этот момент журналист не удержал равновесие и рухнул со стула.

Сохраняя выдержку и самообладание, ведущая ток-шоу тут же сменила тему, и больше Арройо никто в кадре не видел.