Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Арест был неизбежен: Степаненко пострадала от развода
Странная дыра в земле извергает огонь и пугает жителей (фото)
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Путин уволил Ливанова
Алюминиевая проводка вернется в дома россиян в 2019 году
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
Стало известно, почему сменили ведущих "Жди меня"
Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессоннице после съемок
Ирина Безрукова поправилась на два размера ради новой роли
Сын-фрик Яковлевой преобразился - фото
“Живет у нас”: Дроздова и Певцов о новой дочери
Нурмагомедова наказали за драку с командой Макгрегора после боя
Биатлонистку заставили вернуть награды за 2 года
"Барин на отдыхе": В Сети критикуют образ жизни Шепелева
Зрители потребовали убрать Стриженову с ТВ
Квартиры подорожали в половине крупнейших городов России
12 способов сделать квартиру теплее
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8На Крымском мосту открылось движение для грузовиков
14:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Эксперт передачи об опасных селфи упал со стула, пытаясь сфотографироваться (видео)

Наглядный пример.

Наверх

В эфире американского телеканала Fox News на днях случился казус: один из экспертов ток-шоу The Ingraham Angle журналист и телеведущий Раймондо Арройо в прямом эфире упал со стула. Все это вышло неожиданно, и, возможно, так бы и осталось незамеченным, если бы ни детали этого происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что тема передачи, где присутствовал Арройо, была посвящена опасным селфи. Журналист и телеведущая обсуждали статистику смертельных случаев при попытке сделать экстремальные фото.

Новость
Россия вошла в число лидеров по смертельным селфи

По завершении беседы, Арройо решил прорекламировать спонсора программы — американское пиво. Он поставил на стол парочку бутылок пенного и предложил своей коллеге сделать селфи с напитком. Именно в этот момент журналист не удержал равновесие и рухнул со стула.

Сохраняя выдержку и самообладание, ведущая ток-шоу тут же сменила тему, и больше Арройо никто в кадре не видел.

Но такое забавное совпадение не прошло мимо телезрителей и пользователей соцсетей. Комментируя эпизод с падением, они соглашались, что селфи — действительно опасная штука. Кстати, представители Fox News позже сообщили, что с упавшим журналистов все в порядке.

 Что провоцирует дежавю и как долго оно может длиться
Как животные становятся фигурантами уголовных дел
Лавров назвал рутинной поездку высланных из Нидерландов россиян
Почему мы сталкиваемся с дежавю и как долго оно может длиться
На Галапагосских островах похитили более сотни редких черепах
Спутник снял разрушение города в Индонезии (видео)
Сезонная лихорадка: как изменятся цены на топливо
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Путин болел за Нурмагомедова в бое с Макгрегором
Спорт
Неугомонный: Конор требует реванша Насколько оправданным является желание ирландца вновь появиться в октагоне вместе с Дагестанским Орлом?
Hi-Tech
Загадочный объект в Антарктиде взбудоражил мир Что же это такое?
Авто
Страховщик признал авто непригодным для ремонта из-за царапины Компании оказалось выгоднее выплатить полную стоимость автомобиля, чем ремонтировать небольшой изъян на переднем бампере
Кино
Стало известно имя финалиста шоу «Замуж за Бузову» В последнем выпуске у единственного дошедшего до финала участника проекта появится неожиданный соперник
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Горячие темы на «Детях»
Елена Пирогова Будущие невестки 244
Svetic Путешествия по российским городам 225
Ксения Smail 41 неделя уже!!!Когда же я рожу??? 209
Алёна Т. Квартирные отношения 159
Леди
Жизнь после Бузовой. Что стало с бывшими возлюбленными телеведущей Пока в нашумевшем проекте «Замуж за Бузову» мужчины бьются за сердце Ольги, АиФ.ru вспоминает бывших возлюбленных теледивы, которые когда-то смогли ее покорить.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь