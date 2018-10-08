Ученые рассказали, кто создает странные круги под водой (видео)
Причудливый узор часто попадался на глаза аквалангистам, но ему не находили объяснения.
Причудливый узор часто попадался на глаза аквалангистам, но ему не находили объяснения.
Дайверы не раз замечали на песчаном дне загадочные симметричные круги с интересным узором.
Такие находки попадались аквалангистам в субтропических и тропических морях. Впервые их заметили еще в 1995 году.
Загадку удалось раскрыть только спустя 16 лет. На глаза дайверам попалась небольшая рыбка из семейства иглобрюхих. Она проделывала канавки в песке, создавая причудливый узор.
Странные круги, установила команда биологов во главе с Хироши Кавасе, являются ничем иным, как гнездами. Их создают самцы, чтобы привлечь внимание самок. Если им понравится увиденное, они отложат в центре икру, а затем уплывут.
Самец еще около недели остается около круга, охраняя его от хищников, а затем уплывает. Сам круг постепенно теряет прежнюю форму.
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