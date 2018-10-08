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18:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые рассказали, кто создает странные круги под водой (видео)

Причудливый узор часто попадался на глаза аквалангистам, но ему не находили объяснения.

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Дайверы не раз замечали на песчаном дне загадочные симметричные круги с интересным узором.

Такие находки попадались аквалангистам в субтропических и тропических морях. Впервые их заметили еще в 1995 году.

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Загадку удалось раскрыть только спустя 16 лет. На глаза дайверам попалась небольшая рыбка из семейства иглобрюхих. Она проделывала канавки в песке, создавая причудливый узор.

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Странные круги, установила команда биологов во главе с Хироши Кавасе, являются ничем иным, как гнездами. Их создают самцы, чтобы привлечь внимание самок. Если им понравится увиденное, они отложат в центре икру, а затем уплывут.

Самец еще около недели остается около круга, охраняя его от хищников, а затем уплывает. Сам круг постепенно теряет прежнюю форму.

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