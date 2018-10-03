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18:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит загадочный город-призрак в африканской пустыне (фото)

Природа взяла верх над этим местом.

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Когда-то Колманскоп в Намибии был процветающим и современным, а сейчас его называют Мертвым городом. В некогда красивых домах лежат песчаные холмы, на фоне которых фотографируются туристы.

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История Колманскопа началась в 1908 году, когда один из рабочих, прокладывавших неподалеку железную дорогу, нашел на земле блестящий камень, который оказался алмазом.

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После обнаружения такой находки началась настоящая «алмазная лихорадка» и на месте пустыни стали появлять дома. Сюда приезжали целыми семьями, и вскоре Колманскоп стал большим городом с респектабельными постройками, клубами, магазинами, больницей, школой и даже мебельным заводом. Но благоденствие продлилось недолго: залежи алмазов начали иссякать.

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Вскоре неподалеку от города были найдены алмазные месторождения побогаче, и алчные жители Колманскопа начали массово переезжать на новое место жительства, просто бросая свои дома.

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Сейчас пустыня окончательно отвоевала эту территорию и безжалостно засыпала песками некогда прекрасные особняки, превратив их в красивые декорации для фото в Instagram.

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