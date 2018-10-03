Как выглядит загадочный город-призрак в африканской пустыне (фото)
Природа взяла верх над этим местом.
Природа взяла верх над этим местом.
История Колманскопа началась в 1908 году, когда один из рабочих, прокладывавших неподалеку железную дорогу, нашел на земле блестящий камень, который оказался алмазом.
После обнаружения такой находки началась настоящая «алмазная лихорадка» и на месте пустыни стали появлять дома. Сюда приезжали целыми семьями, и вскоре Колманскоп стал большим городом с респектабельными постройками, клубами, магазинами, больницей, школой и даже мебельным заводом. Но благоденствие продлилось недолго: залежи алмазов начали иссякать.
Вскоре неподалеку от города были найдены алмазные месторождения побогаче, и алчные жители Колманскопа начали массово переезжать на новое место жительства, просто бросая свои дома.
Сейчас пустыня окончательно отвоевала эту территорию и безжалостно засыпала песками некогда прекрасные особняки, превратив их в красивые декорации для фото в Instagram.
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