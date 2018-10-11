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07:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница нарисовала кошек в разных арт-стилях

И это просто восхитительно.

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Иллюстратор и дизайнер из Болгарии Веселка Велинова создала невероятно милую серию работ, посвященную кошкам.

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Забавных котеек она изобразила в разных художественных стилях, вдохновившись картинами прославленных мастеров живописи со всего мира.

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Кошки на египетских рисунках, японской графике, на картинах «Ван Гога», «Пикассо», «Кандинского» и многих других. Искусство, которое понравится всем.

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