Художница нарисовала кошек в разных арт-стилях
И это просто восхитительно.
И это просто восхитительно.
Иллюстратор и дизайнер из Болгарии Веселка Велинова создала невероятно милую серию работ, посвященную кошкам.
Забавных котеек она изобразила в разных художественных стилях, вдохновившись картинами прославленных мастеров живописи со всего мира.
Кошки на египетских рисунках, японской графике, на картинах «Ван Гога», «Пикассо», «Кандинского» и многих других. Искусство, которое понравится всем.
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