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16:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник перенес диснеевских принцесс на обложки детективных романов

Неожиданные перевоплощение мультяшных героинь.

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Прекрасные принцессы из сказок Диснея — это нескончаемый источник вдохновения для художников по всему миру. Например, иллюстратор из Сан-Диего Астор Александер пофантазировал на тему того, как бы выглядели принцессы, если бы они жили в реальном мире и были героинями детективных новелл 1940-х годов.

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Необычную серию художник назвал Noir Princesses («Нуаровские принцессы»). Он одел Белоснежку, Белль, Спящую красавицу и других известных диснеевских девушек в брюки, пиджаки и туфли на каблуках, а в руки им дал им сигареты и оружие.

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Но, даже несмотря на такие неожиданные и совсем не сказочные образы, принцессы все же сохранили узнаваемые черты и аксессуары, по которым их можно «опознать».

Напомним, что совсем недавно похожую серию работ опубликовала и чилийская художница Фернанда Суарес. Она показала, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы они жили в 2018 году.

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