Художник перенес диснеевских принцесс на обложки детективных романов
Неожиданные перевоплощение мультяшных героинь.
Неожиданные перевоплощение мультяшных героинь.
Прекрасные принцессы из сказок Диснея — это нескончаемый источник вдохновения для художников по всему миру. Например, иллюстратор из
Необычную серию художник назвал Noir Princesses («Нуаровские принцессы»). Он одел Белоснежку, Белль, Спящую красавицу и других известных диснеевских девушек в брюки, пиджаки и туфли на каблуках, а в руки им дал им сигареты и оружие.
Напомним, что совсем недавно похожую серию работ опубликовала и чилийская художница Фернанда Суарес. Она показала, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы они жили в 2018 году.
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