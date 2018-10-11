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14:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые необычные канатные дороги (фото)

Они заменяют автобусы и делают жизнь в городе безопасней.

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Медельин, Колумбия

Второй по значимости город Колумбии всегда страдал от высокого уровня преступности. Так продолжалось до тех пор, пока местные власти не построили в 2004 году канатную дорогу. Она стала важной частью системы общественного транспорта, связав отдаленные бедные районы с центром города. Людям стало проще добираться на работу, количество вовлеченных в банды и торговлю наркотиками заметно снизилось.

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Сараево, Босния

Канатная дорога в Сараево работала с 1959 года. В кабинке можно было подняться на гору Требевич. До войны 1992−1995 годов здесь находился горнолыжный центр, где проводились соревнования Олимпийских игр 1984 года по бобслею. Во время войны по горе проходила линия фронта. Канатная дорога была разрушена. Ее реконструировали спустя 26 лет.

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Ла-Пас, Боливия

Канатная дорога в столице Боливии является частью системы общественного транспорта. Она одна из самых длинных в мире и соединяет долину Ла-Пас с бедным пригородом на вершине холма Эль-Альто.

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Канатную дорогу постоянно достраивают. Она существенно разгружает улицы города. Да и проехать по узким извилистым улочкам автобусам не так просто.

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Гренобль, Франция

Первая городская канатная дорога Франции работает с 1936 года. Сначала ее кабинки были больше похожи на вагончики и вмещали 21 человека. В 1976 году была проведена реконструкция, и дорога приобрела современный вид.

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Канатной дороге сразу же придумали прозвище «Пузыри» из-за круглой формы кабинок. Из них можно полюбоваться видом на старый город, долину реки Изер и подняться к крепости Бастилия.

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Гонконг, Китай

Канатная дорога Ngong Ping 360 открылась на острове Лантау в 2006 году. Это самая длинная двухканатная дорога в Азии. С ее помощью можно полюбоваться большой бронзовой статуей Тяньтань Будды и добраться до монастыря По Линь.

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