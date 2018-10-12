Зачем турки хоронили людей в скале (фото)
Скальным склепам уже более двух тысяч лет.
Скальным склепам уже более двух тысяч лет.
Турция известна не только своими курортами, но и богатой историей. Одной из самых интересных достопримечательностей по праву можно назвать древний город Мира, некогда бывший столицей ликийского царства. Его руины расположены недалеко от города Демре на
По некоторым данным, древний город существовал уже в V в до нашей эры. В трехсотом году епископом Миры был не кто иной, как сам Николай Чудотворец. Здесь он жил и проповедовал до самой смерти.
Сейчас этот город привлекает как паломников, так и многочисленных туристов. От некогда прекрасного поселения осталось не так уж и много: амфитеатр, древний храм, несколько скульптур и знаменитые ликийские гробницы.
Некрополь в скале — это удивительное зрелище. Просторные склепы располагаются в несколько уровней. Они украшены колоннами, фресками и высеченными из камня узорами и фигурами. Но такое расположение не случайно. По древним верованиям считалось, что, чем выше к небу находится захоронение, тем проще будет умершему перейти в другой мир.
Хоронили в ликийских гробницах только богатых и знатных горожан, и, чем выше был его статус и достаток, тем выше находился склеп.
Кстати, такие скальные захоронения имели и практическую причину: в податливой горной породе вырубить гробницу было проще, чем построить ее на пустыре.
На сегодняшний день от ликийских гробниц мало что осталось — они были разграблены людьми и разрушены природными явлениями. Но и того, что осталось, вполне хватает, чтобы представить весь масштаб и красоту этих удивительных построек в прошлом.
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