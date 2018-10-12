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16:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Зачем турки хоронили людей в скале (фото)

Скальным склепам уже более двух тысяч лет.

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Турция известна не только своими курортами, но и богатой историей. Одной из самых интересных достопримечательностей по праву можно назвать древний город Мира, некогда бывший столицей ликийского царства. Его руины расположены недалеко от города Демре на юго-западе Турции.

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По некоторым данным, древний город существовал уже в V в до нашей эры. В трехсотом году епископом Миры был не кто иной, как сам Николай Чудотворец. Здесь он жил и проповедовал до самой смерти.

Сейчас этот город привлекает как паломников, так и многочисленных туристов. От некогда прекрасного поселения осталось не так уж и много: амфитеатр, древний храм, несколько скульптур и знаменитые ликийские гробницы.

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Некрополь в скале — это удивительное зрелище. Просторные склепы располагаются в несколько уровней. Они украшены колоннами, фресками и высеченными из камня узорами и фигурами. Но такое расположение не случайно. По древним верованиям считалось, что, чем выше к небу находится захоронение, тем проще будет умершему перейти в другой мир.

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Хоронили в ликийских гробницах только богатых и знатных горожан, и, чем выше был его статус и достаток, тем выше находился склеп.

Кстати, такие скальные захоронения имели и практическую причину: в податливой горной породе вырубить гробницу было проще, чем построить ее на пустыре.

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На сегодняшний день от ликийских гробниц мало что осталось — они были разграблены людьми и разрушены природными явлениями. Но и того, что осталось, вполне хватает, чтобы представить весь масштаб и красоту этих удивительных построек в прошлом.

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