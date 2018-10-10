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15:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где можно увидеть «висячие кладбища»

Племя игоротов верит, что если они будут похоронены высоко, то станут ближе к предкам.

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Древнее горное племя игоротов на Филиппинах до наших дней сохранило традицию хоронить умерших соплеменников в висячих гробах.

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Такому необычному погребальному обычаю больше двух тысяч лет. Древние игороты верили, что если будут похоронены высоко, то станут ближе к предкам «на небесах».

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Деревянные гробы прикрепляют к высоким скалам в горах. Сегодня этой традиции придерживаются реже, чем раньше, но она все еще жива. Многие из стариков и сейчас боятся быть похороненными в земле.

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Австронезийское племя живет в филиппинских Кордильерах. Тагальское слово «игорот» означает «горец». В этом уголке Земли с потрясающими пейзажами женщины традиционно работают в поле или ткут полотно. Мужчины занимаются охотой, рыбалкой, пчеловодством и свиноводством, домашними делами и ухаживают за детьми.

Игороты живут обособленно от остальных Филиппин и благодаря этому сохранили многие древние традиции.

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