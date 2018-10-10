Где можно увидеть «висячие кладбища»
Племя игоротов верит, что если они будут похоронены высоко, то станут ближе к предкам.
Племя игоротов верит, что если они будут похоронены высоко, то станут ближе к предкам.
Древнее горное племя игоротов на Филиппинах до наших дней сохранило традицию хоронить умерших соплеменников в висячих гробах.
Такому необычному погребальному обычаю больше двух тысяч лет. Древние игороты верили, что если будут похоронены высоко, то станут ближе к предкам «на небесах».
Деревянные гробы прикрепляют к высоким скалам в горах. Сегодня этой традиции придерживаются реже, чем раньше, но она все еще жива. Многие из стариков и сейчас боятся быть похороненными в земле.
Австронезийское племя живет в филиппинских Кордильерах. Тагальское слово «игорот» означает «горец». В этом уголке Земли с потрясающими пейзажами женщины традиционно работают в поле или ткут полотно. Мужчины занимаются охотой, рыбалкой, пчеловодством и свиноводством, домашними делами и ухаживают за детьми.
Игороты живут обособленно от остальных Филиппин и благодаря этому сохранили многие древние традиции.
Читайте также: