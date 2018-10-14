Художник воссоздал лицо королевы Елизаветы Первой в 3D (видео)

Елизавета Тюдор — одна из самых узнаваемых исторических личностей в мире. О ее внешнем облике мы имеем представление благодаря прижизненным портретам. Но также известно, что королева использовала очень много косметики и носила парик. А портреты елизаветинской эпохи не всегда точно отражали действительность.