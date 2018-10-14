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12:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник воссоздал лицо королевы Елизаветы Первой в 3D (видео)

Он использовал цифровое сканирование, 3D-печать и аниматронику.

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Знаменитый британский художник и скульптор Мэт Коллишоу с помощью современных технологий воссоздал «истинное» лицо королевы Елизаветы І.

Елизавета Тюдор — одна из самых узнаваемых исторических личностей в мире. О ее внешнем облике мы имеем представление благодаря прижизненным портретам. Но также известно, что королева использовала очень много косметики и носила парик. А портреты елизаветинской эпохи не всегда точно отражали действительность.

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Коллишоу использовал цифровое сканирование, 3D-печать и аниматронику — методику, применяемую в кинематографии, мультипликации и компьютерном моделировании для создания спецэффектов подвижных искусственных частей тела человека. Он вдохновился портретом королевы 1588 года, посвященным победе над Непобедимой армадой.

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