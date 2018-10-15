Как выглядит роскошное, но заброшенное казино на берегу моря
Великолепное здание привлекает тысячи туристов.
Великолепное здание привлекает тысячи туристов.
Румынский город Констанца — это крупнейший морской порт на побережье Черного моря. Пожалуй, главной его достопримечательностью можно смело назвать огромное старинное здание одноименного казино, построенного на набережной возле Геновийского маяка.
Сейчас эта постройка хоть и заброшена, но
Вообще история казино Констанца не слишком радостная. Первое деревянное здание на этом месте было построено в 1880 году. Это было не просто казино, а настоящий развлекательный центр с залами для танцев, чтения, отдыха, рестораном и большой открытой террасой. Но во время сильной бури в 1891 году здание сильно пострадало и было частично разрушено.
Новое казино на этом месте появилось в 1893 году, но уже через десять лет его признали устаревшим и ветхим и снесли. В 1907 году на его месте началось строительство уже нынешнего огромного здания в стиле
В начале 20-го века здание было полностью отдано под азартные игры, и
Сейчас некогда великолепное здание с колоннами, мрамором и лепниной заброшено. На его восстановление нужны большие деньги, которых, к сожалению, власти Румынии пока не нашли. Но это не мешает туристам приезжать полюбоваться роскошным дворцом.
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