Britain’s biggest pumpkin weighing 2,500lbs carved into giant skull https://t.co/EDC7BIxFnO— Cherry Dunn (@MKMMACherry) 17 октября 2018 г.
Из тыквы-рекордсменки вырезали светильник Джека (фото)
Резать пришлось цепной пилой.
Резать пришлось цепной пилой.
Самую большую тыкву в Великобритании превратили в незаменимый атрибут Хеллоуина — «лампадку» в форме черепа, которую еще называют светильником Джека.
Верхушку тыквы удалили цепной пилой, а середину Рассел вырезал обычным кухонным ножом. Теперь тыква украсит Йоркский лабиринт, который известен тем, что создан из кукурузы.
Тыкву вырастили браться Иан и Стюарт Патоны, которые не впервые устанавливают национальный рекорд.
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