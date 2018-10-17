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17:27 (мск), источник: Mail Новости

Из тыквы-рекордсменки вырезали светильник Джека (фото)

Резать пришлось цепной пилой.

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Самую большую тыкву в Великобритании превратили в незаменимый атрибут Хеллоуина — «лампадку» в форме черепа, которую еще называют светильником Джека.

Тыква-рекордсменка весила 1134 кг и была признана самой крупной из когда-либо выращенных в Великобритании. Вырезать из нее светильник поручили художнику и резчику Кристиану Расселу из Скелманторпа, известному благодаря компьютерным играм.

Верхушку тыквы удалили цепной пилой, а середину Рассел вырезал обычным кухонным ножом. Теперь тыква украсит Йоркский лабиринт, который известен тем, что создан из кукурузы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тыкву вырастили браться Иан и Стюарт Патоны, которые не впервые устанавливают национальный рекорд.

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