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12:39 (мск), источник: Mail Новости

В выходные россияне смогут наблюдать яркий звездопад

Пик метеорного потока Ориониды придется на 21—22 октября.

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В предпоследние выходные октября в ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды.

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Метеоры, которые кажутся вылетающими из созвездия Ориона, можно увидеть дважды в год. Весной это Майские Аквариды, поток которых достигает максимума 5 мая. Осенью — Ориониды, которые встречаются с Землей с 2 октября по 7 ноября.

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Пик Орионид приходится на 21—22 октября, когда можно будет увидеть от 10 до 20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения в этом году — период незадолго до рассвета, сразу после захода Луны.

Метеорный поток Орионид образован кометой Галлея.

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