В выходные россияне смогут наблюдать яркий звездопад
Пик метеорного потока Ориониды придется на
Пик метеорного потока Ориониды придется на
В предпоследние выходные октября в ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток Ориониды.
Метеоры, которые кажутся вылетающими из созвездия Ориона, можно увидеть дважды в год. Весной это Майские Аквариды, поток которых достигает максимума 5 мая. Осенью — Ориониды, которые встречаются с Землей с 2 октября по 7 ноября.
Пик Орионид приходится на
Метеорный поток Орионид образован кометой Галлея.
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