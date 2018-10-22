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19:29 (мск), источник: Mail Новости

16-летний школьник выиграл чемпионат мира по «Тетрису»

До этого семь лет подряд выигрывал один и тот же человек.

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В американском городе Портленд, штат Орегон, состоялся чемпионат мира по классическому «Тетрису». Его в США проводят с 2010 года.

Все участники турнира играют на восьмибитных консолях Nintendo Entertainment System, на которых в 1989 году впервые появился «Тетрис».

Последние семь лет безоговорочным чемпионом оставался один и тот же человек — Джонас Нойбауэр из города Хайленд-Парк, штат Иллинойс. Но в этом году его разгромил 16-летний подросток Джозеф Сили из Калифорнии.

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В финале школьник набрал на 19 тысяч очков больше, чем соперник и победил Нойбауэра со счетом 3:0. За свою победу Сили получил денежный приз в размере 1 тысячи долларов и статуэтку в виде одной из фигур «Тетриса».

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