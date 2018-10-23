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12:39 (мск), источник: Mail Новости

В британских ТЦ появились скоростные полосы для спешащих

Медленная ходьба раздражает посетителей торговых центров.

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Неспешно гуляющие покупатели в холлах торговых центров могут раздражать тех, кто спешит или привык не терять ни минуты.

В одном из крупнейших торговых комплексов Великобритании, который находится в Эссексе, провели эксперимент и выделили для «стремительных» посетителей отдельные полосы. Скоростные линии появились за месяц до «черной пятницы» — главной распродажи года.

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Скоростную полосу вдоль витрин обозначили оранжевый цветом. Ее ширины достаточно, чтобы два человека могли идти рядом.

Согласно соцопросу, проведенному в Великобритании в 2018 году, медленная ходьба раздражает 84% посетителей торговых центров. Скорость передвижения значительно снижается в дни распродаж из-за перегруженности ТЦ.

В свою очередь, опрос BBC среди читателей показал, что 96% респондентов хотели бы, чтобы скоростная полоса появилась и в других торговых центрах.

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