Daniel Chaves were talking about this lol https://t.co/9NCxDXLrTj— Jeremy Hochteil (@jerhawk214) 23 октября 2018 г.
В британских ТЦ появились скоростные полосы для спешащих
Медленная ходьба раздражает посетителей торговых центров.
Медленная ходьба раздражает посетителей торговых центров.
Неспешно гуляющие покупатели в холлах торговых центров могут раздражать тех, кто спешит или привык не терять ни минуты.
В одном из крупнейших торговых комплексов Великобритании, который находится в Эссексе, провели эксперимент и выделили для «стремительных» посетителей отдельные полосы. Скоростные линии появились за месяц до «черной пятницы» — главной распродажи года.
Скоростную полосу вдоль витрин обозначили оранжевый цветом. Ее ширины достаточно, чтобы два человека могли идти рядом.
Согласно соцопросу, проведенному в Великобритании в 2018 году, медленная ходьба раздражает 84% посетителей торговых центров. Скорость передвижения значительно снижается в дни распродаж
В свою очередь, опрос BBC среди читателей показал, что 96% респондентов хотели бы, чтобы скоростная полоса появилась и в других торговых центрах.
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