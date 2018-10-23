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13:27 (мск), источник: Mail Новости

Где находится самая большая рукотворная пещера

Это бывший ядерный завод.

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Туристы с энтузиазмом посещают крупнейшую рукотворную пещеру в мире на юго-западе Китая. На самом деле это бывший секретный ядерный центр, построенный коммунистическим правительством Мао Цзэдуна в разгар холодной войны.

Китай, который провел свое первое ядерное испытание в 1964 году, спустя два года начал крупнейший проект по созданию подземного завода ядерного оружия. На территории современного района Фулин приступили к строительству гигантской пещеры с системой туннелей.

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Строительство объекта, получившего название «Атомный завод номер 816», длилось 17 лет. Было задействовано 60 тысяч солдат инженерных войск. Они возвели 13 уровней, 18 искусственных пещер, связанных друг с другом 130 тоннелями, общая протяженность которых составила 20 км.

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Самая большая пещера завода достигает в высоту 79,6 метра, что примерно соответствует 20-этажному зданию. Объект способен выдержать не только авиаудары, но и 8-балльное землетрясение.

Планировалось, что завод будет производить оружейный плутоний.

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К 1984 году завод был почти завершен. Но из-за изменения международной ситуации потребность в нем отпала. Строительство было остановлено. В 2002 году о существовании «Атомного завода номер 816» узнала мировая общественность. А в 2010-м базу открыли для туристов.

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