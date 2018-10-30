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17:27 (мск), источник: Mail Новости

Очень странный флешмоб: люди крадут картонные фигуры знаменитостей

Чего только с ними не делают поклонники.

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В русскоязычном Twitter появился странный флешмоб: пользователи начали массово красть картонные фигуры знаменитостей, расставленные в магазинах, кинотеатрах и других общественных местах ради рекламы.

Одной из самых популярных знаменитостей в этом плане оказалась Ольга Бузова, которая рекламирует чипсы в сети магазинов «Пятерочка». Почему картонная звезда стала пользоваться такой популярностью — непонятно, но пользователи Сети начали уносить Бузову с собой и публиковать фото с ней в интернете.

Унесли и картонную фигуру Егора Крида. Правда, откуда именно — непонятно.

Примерно такая же судьба постигла и картонного Игоря Николаева. История также умалчивает, откуда была унесена копия певца и композитора, но после кражи у картонного Игоря началась довольно увлекательная жизнь. Все его «приключения» публикуются в собственном аккаунте в Instagram.

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Насыщенная жизнь сейчас и у картонного Бенедикта Камбербэтча, которого в начале октября установили в Новосибирске возле кинотеатра «Победа». В погожий день актер стоит на улице, а при ухудшении погодных условий переезжает внутрь здания. А чтобы британскую звезду не украли (как предыдущую фигуру Вуди Аллена), к картонке привязали специальные утяжелители.

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Картонные копии знаменитостей привлекают людей не только в России. В начале лета американская выпускница Эллисон Клосс пришла на выпускной бал в сопровождении картонного Дэнни де Вито, который спустя несколько дней ответил ей тем же и взял картонную копию Клосс с собой в паб.

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Картонного Райана Гослинга, которого установили в небольшой кофейне Grinder Coffee Gerrard в канадском Торонто, никто не крал. Зато все приходили туда, чтобы с ним сфотографироваться. Даже сам настоящий Гослинг.

В Великобритании, само собой, главной звездой (в том числе и картонной) является королева Елизавета II. Ее можно встретить буквально везде — от праздничных фестивалей и рынков, до магазинов и пабов. К примеру, Ее Величество игриво наблюдает за посетителями кафе «У Фло» в городе Блит в Ноттингемшире.

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Кстати, не только знаменитости могут похвастаться своими картонными копиями. Так, одним из самых популярных футбольных болельщиков прошедшего в России ЧМ-2018, стала картонная фигура мексиканца Хавьера, которую на игры привезли его друзья.

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