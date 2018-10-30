Я НЕ ЗНАЮ ЗАЧЕМ Я ЭТО СДЕЛАЛ pic.twitter.com/K14f4X0TCx— говорит ирландский стаут: (@Black_oil_world) 29 октября 2018 г.
Очень странный флешмоб: люди крадут картонные фигуры знаменитостей
Чего только с ними не делают поклонники.
Чего только с ними не делают поклонники.
В русскоязычном Twitter появился странный флешмоб: пользователи начали массово красть картонные фигуры знаменитостей, расставленные в магазинах, кинотеатрах и других общественных местах ради рекламы.
Одной из самых популярных знаменитостей в этом плане оказалась Ольга Бузова, которая рекламирует чипсы в сети магазинов «Пятерочка». Почему картонная звезда стала пользоваться такой популярностью — непонятно, но пользователи Сети начали уносить Бузову с собой и публиковать фото с ней в интернете.
Унесли и картонную фигуру Егора Крида. Правда, откуда именно — непонятно.
Примерно такая же судьба постигла и картонного Игоря Николаева. История также умалчивает, откуда была унесена копия певца и композитора, но после кражи у картонного Игоря началась довольно увлекательная жизнь. Все его «приключения» публикуются в собственном аккаунте в Instagram.
Насыщенная жизнь сейчас и у картонного Бенедикта Камбербэтча, которого в начале октября установили в Новосибирске возле кинотеатра «Победа». В погожий день актер стоит на улице, а при ухудшении погодных условий переезжает внутрь здания. А чтобы британскую звезду не украли (как предыдущую фигуру Вуди Аллена), к картонке привязали специальные утяжелители.
Картонные копии знаменитостей привлекают людей не только в России. В начале лета американская выпускница Эллисон Клосс пришла на выпускной бал в сопровождении картонного Дэнни де Вито, который спустя несколько дней ответил ей тем же и взял картонную копию Клосс с собой в паб.
Картонного Райана Гослинга, которого установили в небольшой кофейне Grinder Coffee Gerrard в канадском Торонто, никто не крал. Зато все приходили туда, чтобы с ним сфотографироваться. Даже сам настоящий Гослинг.
В Великобритании, само собой, главной звездой (в том числе и картонной) является королева Елизавета II. Ее можно встретить буквально везде — от праздничных фестивалей и рынков, до магазинов и пабов. К примеру, Ее Величество игриво наблюдает за посетителями кафе «У Фло» в городе Блит в Ноттингемшире.
Кстати, не только знаменитости могут похвастаться своими картонными копиями. Так, одним из самых популярных футбольных болельщиков прошедшего в России ЧМ-2018, стала картонная фигура мексиканца Хавьера, которую на игры привезли его друзья.