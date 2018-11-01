Японские студенты нарядились в известные картины на Хэллоуин парад (фото)
Это самые крутые костюмы для праздника.
Это самые крутые костюмы для праздника.
В конце октября в японском городе Кавасаки в префектуре Канагава прошел 22-й традиционный
В торжественном костюмированном шествии приняли участие около 2 тысяч человек, а количество зрителей в этом году превысило 120 тысяч человек.
Среди многочисленных вампиров, зомби, известных злодеев, персонажей фильмов и комиксов, особенно выделились студенты одной из художественных школ Кавасаки, которые изображали известные картины.
Так, на параде появились «Автопортрет» Винсента ван Гога, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Крик Эдварда Мунка», «Плачущая женщина» Пабло Пикассо и «Девушка с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера. Среди этого разнообразия шедевров особого внимания удостоилась известная отреставрированная испанская фреска XVI столетия Ecce Homo («Вот человек») с изображением Иисуса Христа, которая стала