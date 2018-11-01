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13:38 (мск), источник: Mail Новости

Японские студенты нарядились в известные картины на Хэллоуин парад (фото)

Это самые крутые костюмы для праздника.

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В конце октября в японском городе Кавасаки в префектуре Канагава прошел 22-й традиционный Хэллоуин-парад.

В торжественном костюмированном шествии приняли участие около 2 тысяч человек, а количество зрителей в этом году превысило 120 тысяч человек.

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Среди многочисленных вампиров, зомби, известных злодеев, персонажей фильмов и комиксов, особенно выделились студенты одной из художественных школ Кавасаки, которые изображали известные картины.

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Так, на параде появились «Автопортрет» Винсента ван Гога, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Крик Эдварда Мунка», «Плачущая женщина» Пабло Пикассо и «Девушка с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера. Среди этого разнообразия шедевров особого внимания удостоилась известная отреставрированная испанская фреска XVI столетия Ecce Homo («Вот человек») с изображением Иисуса Христа, которая стала интернет-мемом несколько лет назад и получила название «Пушистый Иисус».

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