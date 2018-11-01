Фотограф сделала серию работ о приключениях «человека-тыквы»
Вот что бывает, когда Хэллоуин встречается с суровой российской действительностью.
Вот что бывает, когда Хэллоуин встречается с суровой российской действительностью.
Фотограф Светлана Ерыгина специально ко Дню всех святых создала серию работ о приключениях в Новосибирске Тыкваря — человека с тыквой на голове.
По словам девушки, Тыкварь — это собирательный образ среднестатистического жителя любого российского города: «наглый, наивный, бедный, самоуверенный, невежественный и замкнутый на своих интересах».
В роли главного героя выступил друг Светланы.
В течение нескольких часов фотограф и Тыкварь гуляли по Новосибирску: катались на троллейбусе, кормили голубей в парке, ходили на рынок и в сомнительные кафе.
Светлана отметила, что давно хотела «совместить мрачную эстетику Хеллоуина с мрачной эстетикой российской действительности». И, судя по фото, все получилось.