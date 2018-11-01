Фотограф сделала серию работ о приключениях «человека-тыквы»

Фотограф Светлана Ерыгина специально ко Дню всех святых создала серию работ о приключениях в Новосибирске Тыкваря — человека с тыквой на голове.

По словам девушки, Тыкварь — это собирательный образ среднестатистического жителя любого российского города: «наглый, наивный, бедный, самоуверенный, невежественный и замкнутый на своих интересах».

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В роли главного героя выступил друг Светланы.

Специально для съемок они нашли старую олимпийку, купили банку пива и вычистили большую тыкву.

В течение нескольких часов фотограф и Тыкварь гуляли по Новосибирску: катались на троллейбусе, кормили голубей в парке, ходили на рынок и в сомнительные кафе.