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15:33 (мск), источник: Mail Новости

Посетитель бара так увлекся перепиской по телефону, что не заметил ограбления

Курьезный случай попал на видео.

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В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в одном из баров города Нова-Серрана в Бразилии. В конце октября здесь произошло ограбление — в заведение, наполненное людьми, ворвался преступник. Все посетители легли на пол, а грабитель подошел к кассе, забрал все деньги и спокойно ушел. Но самое интересное в этой истории другое.

Все время, пока длилось ограбление, за барной стойкой сидел молодой человек по имени Карлос Алмейда. Он так увлеченно с кем-то переписывался по телефону, что даже не заметил происходящего вокруг.

Когда Карлос вернулся в реальный мир, он был крайне удивлен тем, что вокруг него на полу лежат люди, но еще больше был шокирован информацией, что буквально пару секунд назад вокруг него ходил грабитель с оружием.

Молодой человек признался, что ничего не услышал из-за громкой музыки в баре и увлеченной беседы, правда, с кем он так переписывался, предпочел не рассказывать.

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