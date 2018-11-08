Как выглядит отель-гнездо, в котором можно любоваться северным сиянием (фото)
Просто сказочное место.
Просто сказочное место.
В мире с каждым годом становится все больше необычных отелей.
В отеле есть 30 номеров, многие из которых расположены в отдельных домиках и стоят на горе, но главной изюминкой, ради которой сюда приезжают туристы, является роскошный двухэтажный люкс Eagle's View Suite.
Вдохновением для его создания, как несложно догадаться, послужило орлиное гнездо. На первом этаже находится гостиная с камином, ванная комната и сауна, а на втором — роскошная круглая спальня.
Весь дом имеет огромные панорамные окна, а его крыша полностью выполнена из стекла, благодаря чему можно любоваться великолепными пейзажами вокруг и, конечно же, северным сиянием.
Eagle's View Suite так называется еще и потому, что построен вокруг большого старого дерева, которое не только удачно вписывается в интерьер, но еще и поддерживает круглую спальню, напоминая орлиное гнездо.
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