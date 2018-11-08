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17:27 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит отель-гнездо, в котором можно любоваться северным сиянием (фото)

Просто сказочное место.

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В мире с каждым годом становится все больше необычных отелей. Где-то постояльцам предлагают пожить под водой, а где-то — полюбоваться северным сиянием не вставая с кровати. Именно последним может похвастаться бутик-отель Hotel Iso Syöte & Safaris, который находится в центральной части Финляндии и стоит на границе с национальным парком Сюёте.

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В отеле есть 30 номеров, многие из которых расположены в отдельных домиках и стоят на горе, но главной изюминкой, ради которой сюда приезжают туристы, является роскошный двухэтажный люкс Eagle's View Suite.

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Вдохновением для его создания, как несложно догадаться, послужило орлиное гнездо. На первом этаже находится гостиная с камином, ванная комната и сауна, а на втором — роскошная круглая спальня.

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Весь дом имеет огромные панорамные окна, а его крыша полностью выполнена из стекла, благодаря чему можно любоваться великолепными пейзажами вокруг и, конечно же, северным сиянием.

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Eagle's View Suite так называется еще и потому, что построен вокруг большого старого дерева, которое не только удачно вписывается в интерьер, но еще и поддерживает круглую спальню, напоминая орлиное гнездо.

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