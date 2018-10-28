Где находятся «забытые» немецкие острова (фото)
Их постоянно затапливает приливами.
Их постоянно затапливает приливами.
В состав Германии входит группа живописных островов Халлиген. Они являются частью Фризского архипелага в Северном море.
В отличие от других немецких земель они почти безлюдны. Именно поэтому эти 12 островов (10 в составе Германии и еще два — в составе Дании) называют забытыми.
Название островов происходит от кельтского слова hal, что означает «соль». Дело в том, что эти земли расположены так низко над уровнем моря, что их постоянно затапливает приливами. Острова не защищены ни дамбами, ни другими сооружениями.
Мелководные морские участки вдоль архипелага называют ваттами, а весь регион — Ваттовым морем. Девять лет назад большинство территории Ваттового моря было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальная экосистема, которая продолжает функционировать без вмешательства человека.
Соленые заболоченные участки стали
На островах работают несколько отелей, но по большей части туристы селятся в апартаментах — старых домах с древней мебелью, построенных на специальных насыпях.
Острова входят в состав национального парка
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