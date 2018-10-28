Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кардинальный поворот в деле футболистов: новые условия Пака
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Любовь Успенская потратила на лечение дочери 7 миллионов рублей
Нужен ли тебе медицинский педикюр
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Наука завтрака: 6 лайфхаков
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Посыпалась: Украина может лишиться ещё одного региона
Известна ошибка, допущенная в создании F-35 - СМИ
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Новая ракета для С-400 изменит баланс сил в мире - СМИ
Овчинин о поведении космонавта США в аварии Союза
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
12Наводнение на Кубани
12:59 (мск), источник: Mail Новости

Где находятся «забытые» немецкие острова (фото)

Их постоянно затапливает приливами.

Наверх

В состав Германии входит группа живописных островов Халлиген. Они являются частью Фризского архипелага в Северном море.

В отличие от других немецких земель они почти безлюдны. Именно поэтому эти 12 островов (10 в составе Германии и еще два — в составе Дании) называют забытыми.

Во время загрузки произошла ошибка.

Название островов происходит от кельтского слова hal, что означает «соль». Дело в том, что эти земли расположены так низко над уровнем моря, что их постоянно затапливает приливами. Острова не защищены ни дамбами, ни другими сооружениями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мелководные морские участки вдоль архипелага называют ваттами, а весь регион — Ваттовым морем. Девять лет назад большинство территории Ваттового моря было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальная экосистема, которая продолжает функционировать без вмешательства человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соленые заболоченные участки стали чем-то вроде визитной карточки островов Халлиген. Они привлекают туристов. Туризм — основной источник доходов малочисленного населения.

Во время загрузки произошла ошибка.

На островах работают несколько отелей, но по большей части туристы селятся в апартаментах — старых домах с древней мебелью, построенных на специальных насыпях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Острова входят в состав национального парка Шлезвиг-Гольштейнские ватты. Здесь можно увидеть морскую свинью, тюленей и многие виды птиц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Россия «закрыла» Калининград комплексами РЭБ «Самарканд»
В Финляндии возмутились российской передачей «Модный приговор»
На грани голода: в Туркмении проблемы с продовольствием
Меркель по-русски спросила Путина про его «сибирское пальто»
В сети показали видео с горящим вертолетом владельца "Лестера"
Россия преподала Великобритании урок в ВТО
Спорт
«Ночью обратилась к Орсеру»: что спасло Медведеву Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева завоевали золото и бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Галина Губадова Реву, устала(( 334
Ирина Красавина Свадьбы 177
Anna-Maria Как Вы относитесь к смене имени? 104
на пути к позитиву фильм гарри поттер с какого возраста? 77
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь