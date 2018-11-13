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11:21 (мск), источник: Mail Новости

Канадская учительница случайно создала новую оптическую иллюзию (фото)

Теперь ее обсуждают в интернете.

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Человеческий мозг — штука сложная. Иногда он заставляет нас видеть то, чего на самом деле не существует, но именно такие загадки и вызывают у нас активный интерес. В Сети появилась очередная оптическая иллюзия с маками, которые пересекаются (но на самом деле нет).

Ее совершенно случайно создала пользовательница Reddit под ником Slippery Pockets, которая работает учительницей в одной из канадских школ. Специально ко Дню памяти павших, который традиционно празднуется в странах Британского содружества наций 11 ноября, она вместе с детьми вырезала из бумаги красные маки — символ пролитой крови британских солдат.

Нарисовав на листе бумаге несколько цветков мака, девушке начало казаться, что они пересекаются друг с другом, и она поспешила поделиться этим любопытным фактом с пользователями Сети.

Действительно, если бегло взглянуть на лист бумаги, то цветы как бы смешиваются, но при большей фокусировке становится понятно, что это не так, и границы между цветами все же есть. Это связано с тем, что мозг пытается закончить рисунок и самостоятельно и «дорисовывает» части изображения, для создания законченной целой картинки.

Напомним, что совсем недавно в США выбрали самые интересные оптические иллюзии 2018 года. И на это действительно стоит взглянуть.

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