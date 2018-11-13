Канадская учительница случайно создала новую оптическую иллюзию (фото)

Человеческий мозг — штука сложная. Иногда он заставляет нас видеть то, чего на самом деле не существует, но именно такие загадки и вызывают у нас активный интерес. В Сети появилась очередная оптическая иллюзия с маками, которые пересекаются (но на самом деле нет).

Ее совершенно случайно создала пользовательница Reddit под ником Slippery Pockets, которая работает учительницей в одной из канадских школ. Специально ко Дню памяти павших, который традиционно празднуется в странах Британского содружества наций 11 ноября, она вместе с детьми вырезала из бумаги красные маки — символ пролитой крови британских солдат.

Нарисовав на листе бумаге несколько цветков мака, девушке начало казаться, что они пересекаются друг с другом, и она поспешила поделиться этим любопытным фактом с пользователями Сети.

Действительно, если бегло взглянуть на лист бумаги, то цветы как бы смешиваются, но при большей фокусировке становится понятно, что это не так, и границы между цветами все же есть. Это связано с тем, что мозг пытается закончить рисунок и самостоятельно и «дорисовывает» части изображения, для создания законченной целой картинки.