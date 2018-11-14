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09:56 (мск), источник: Mail Новости

Розовый бриллиант продали за рекордную сумму

Камень весом 19 карат — один из самых чистых в мире.

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Уникальный розовый бриллиант «Розовое наследие» продали на аукционе Christie's в Швейцарии за 50 млн долларов.

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Покупателем стал известный ювелир Гарри Уинстон, сообщил аукционный дом.

Прямоугольный бриллиант весом около 19 карат является одним из самых чистых в мире драгоценных камней — с минимальной примесью азота. Он находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, занимающихся добычей золота и алмазов.

Аукцион надеялся получить за бриллиант от 30 до 50 млн долларов и в итоге получил самую высокую цену.

В прошлом году на этом же аукционе был продан розовый бриллиант весом около 15 карат за 32,5 млн долларов.

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