Розовый бриллиант продали за рекордную сумму

Уникальный розовый бриллиант «Розовое наследие» продали на аукционе Christie's в Швейцарии за 50 млн долларов.

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Покупателем стал известный ювелир Гарри Уинстон, сообщил аукционный дом.

Прямоугольный бриллиант весом около 19 карат является одним из самых чистых в мире драгоценных камней — с минимальной примесью азота. Он находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, занимающихся добычей золота и алмазов.

Аукцион надеялся получить за бриллиант от 30 до 50 млн долларов и в итоге получил самую высокую цену.

В прошлом году на этом же аукционе был продан розовый бриллиант весом около 15 карат за 32,5 млн долларов.