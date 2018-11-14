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11:40 (мск), источник: Mail Новости

Ученые нашли сходство между венериной мухоловкой и молнией

Это открытие пригодится биомедикам и аэрокосмическим инженерам.

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Венерина мухоловка — хищное растение, которое ловит своих жертв с помощью специального ловчего аппарата. Когда насекомое садится на чувствительные волоски на поверхности листьев, растение получает электрический сигнал, и ловушка захлопывается.

Растение должно быть «уверено», что ему попалась именно еда, а не случайный мусор. Поэтому оно реагирует не сразу, а только тогда, когда насекомое сидит как минимум на двух волосках и совершает какие-то движения.

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В последнем исследовании ученые обнаружили, что схлопывание ловушки сопровождается выделением целого каскада химических веществ, похожих на разливающийся запах озона после грозы.

Чтобы изучить этот процесс, ученые использовали электрический генератор для ионизации воздуха и затем направили этот поток холодной плазмы на венерину мухоловку в лаборатории.

Высокореактивные химические вещества, такие как пероксид водорода, оксид азота и озон, подействовали на мухоловку так же, как электрический сигнал из волосков, и спровоцировали закрытие ловушки.

Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции по газовой электронике и опубликованы в журнале Science.

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По словам ученых, открытие этого процесса поможет биомедикам и аэрокосмическим инженерам в создании нового поколения «интеллектуальных материалов», которые будут использовать похожие сигнальные процессы для изменения формы при необходимости.

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