В британском городе начали борьбу с кофейнями
Потому что их там и так слишком много.
Потому что их там и так слишком много.
Власти города Крайстчерч в британском графстве Дорсет начали борьбу с кофейнями. Так, чиновники отказались давать разрешение на открытие нового заведения, которое владельцы планировали сделать в здании давно пустующего магазина.
Новое кафе должно было появиться на 500-метровой улице
Мнение властей разделили владельцы уже существующих заведений и местные жители, которые считают, что кофеен в городе и так в избытке. Конкуренция между ними большая, а толку от новых заведений нет никакого.
Читайте также: