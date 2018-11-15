В британском городе начали борьбу с кофейнями

Источник: @jtylernix

Власти города Крайстчерч в британском графстве Дорсет начали борьбу с кофейнями. Так, чиновники отказались давать разрешение на открытие нового заведения, которое владельцы планировали сделать в здании давно пустующего магазина.

Новое кафе должно было появиться на 500-метровой улице Хай-стрит, на которой уже расположены 14 таких же заведений.

Среднее расстояние между кофейнями составляет примерно 35 метров, и это, по словам чиновников, уже слишком.

Мнение властей разделили владельцы уже существующих заведений и местные жители, которые считают, что кофеен в городе и так в избытке. Конкуренция между ними большая, а толку от новых заведений нет никакого.