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13:22 (мск), источник: Mail Новости

В британском городе начали борьбу с кофейнями

Потому что их там и так слишком много.

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Источник: @jtylernix

Власти города Крайстчерч в британском графстве Дорсет начали борьбу с кофейнями. Так, чиновники отказались давать разрешение на открытие нового заведения, которое владельцы планировали сделать в здании давно пустующего магазина.

Новое кафе должно было появиться на 500-метровой улице Хай-стрит, на которой уже расположены 14 таких же заведений.

Среднее расстояние между кофейнями составляет примерно 35 метров, и это, по словам чиновников, уже слишком.

Мнение властей разделили владельцы уже существующих заведений и местные жители, которые считают, что кофеен в городе и так в избытке. Конкуренция между ними большая, а толку от новых заведений нет никакого.

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