Как выглядит крупнейший в мире плавучий ресторан (фото)
В нем могут поместиться 2 тысячи гостей.
В нем могут поместиться 2 тысячи гостей.
Большая зеленая неоновая вывеска в одной из бухт Гонконга вот уже 42 года зазывает посетителей в крупнейший в мире плавучий ресторан Jumbo Kingdom.
Ресторан морепродуктов открыли на корабле длиной 79 метров еще в 1976 году. С тех пор он превратился в символ туристического Гонконга. Здесь снимали сцены многих фильмов, таких как «Человек с золотым пистолетом» о Джеймсе Бонде и «Покровитель» с Джеки Чаном. Ресторан посещали Елизавета II, Том Круз и многие другие знаменитые личности.
Внутри ресторан оформлен в китайском стиле. У каждого зала свой неповторимый дизайн. В «Комнате императора», например, можно облечься в костюмы китайских правителей и сфотографироваться на память.
Одно из развлечений для туристов — посещение баржи с морепродуктами, соединенной с главной лодкой. Там посетители могут выбрать, что им приготовят на ужин. По желанию, разделать рыбу могут на глазах у туристов.
В огромном ресторане могут разместиться более 2000 гостей одновременно.
А добраться до Jumbo Kingdom можно только на специальных лодках, которые ходят в бухту Абердин.
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