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17:36 (мск), источник: Mail Новости

«Самый ОК»: «Одноклассники» запустили первую в России онлайн-премию лучшего контента

Пользователи соцсети выберут лучший контент 2018 года.

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Источник: OK.ru

В социальной сети «Одноклассники» стартовало всеобщее пользовательское голосование за лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года.

В премии участвуют проекты, созданные российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми.

В течение года пользователи социальной сети могли первыми узнавать о самых актуальных киноновинках, смотреть интересные онлайн-шоу и телепередачи, слушать новые треки российских музыкантов, в прямом эфире следить за интересными событиями по всему миру. Теперь им предстоит выбрать контент, который был самым запоминающимся.

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Голосование продлится до 10 декабря, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.

Проголосовать можно за один проект в каждой номинации. Но активные пользователи смогут несколько раз поддержать полюбившиеся им фильмы, сериалы, трансляции или артистов — доступ к голосованию открывается раз в сутки.

Познакомиться с номинантами премии и отдать свой голос за одного из них можно на сайте ok.ru.

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