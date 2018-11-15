«Самый ОК»: «Одноклассники» запустили первую в России онлайн-премию лучшего контента
Пользователи соцсети выберут лучший контент 2018 года.
Пользователи соцсети выберут лучший контент 2018 года.
В социальной сети «Одноклассники» стартовало всеобщее пользовательское голосование за лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию,
В течение года пользователи социальной сети могли первыми узнавать о самых актуальных киноновинках, смотреть интересные
Голосование продлится до 10 декабря, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.
Проголосовать можно за один проект в каждой номинации. Но активные пользователи смогут несколько раз поддержать полюбившиеся им фильмы, сериалы, трансляции или артистов — доступ к голосованию открывается раз в сутки.
Познакомиться с номинантами премии и отдать свой голос за одного из них можно на сайте ok.ru.