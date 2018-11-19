Самые пожилые близнецы в Британии празднуют свой 102-й день рождения

Филлис Джонс и Ирен Крамп 20 ноября отметят свой 102-й день рождения. Идентичные близнецы родились в 1916 году в Старпорт-он-Северн в британском графстве Вустершир и на своем веку повидали четырех правящих монархов, двадцать премьер-министров и две мировые войны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/03EBwjN87n4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На свое 100-летие бодрые старушки получили поздравление от самой королевы Елизаветы II.

На данный момент самому взрослому человеку Великобритании 112 лет, а вот сестры после своего дня рождения получат официальный сертификат о регистрации рекорда долгожительства как самые возрастные близнецы в стране. Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.

По признанию Филлис и Ирен, секрет их долголетия в умении радоваться жизни.

Они едят много рыбы и фруктов и ежедневно выпивают рюмочку-другую крепких напитков на ужин.