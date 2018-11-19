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20:20 (мск), источник: Mail Новости

Самые пожилые близнецы в Британии празднуют свой 102-й день рождения

Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.

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Филлис Джонс и Ирен Крамп 20 ноября отметят свой 102-й день рождения. Идентичные близнецы родились в 1916 году в Старпорт-он-Северн в британском графстве Вустершир и на своем веку повидали четырех правящих монархов, двадцать премьер-министров и две мировые войны.

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На свое 100-летие бодрые старушки получили поздравление от самой королевы Елизаветы II.

На данный момент самому взрослому человеку Великобритании 112 лет, а вот сестры после своего дня рождения получат официальный сертификат о регистрации рекорда долгожительства как самые возрастные близнецы в стране. Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.

По признанию Филлис и Ирен, секрет их долголетия в умении радоваться жизни.

Они едят много рыбы и фруктов и ежедневно выпивают рюмочку-другую крепких напитков на ужин.

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