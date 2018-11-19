Самые пожилые близнецы в Британии празднуют свой 102-й день рождения
Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.
Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.
Филлис Джонс и Ирен Крамп 20 ноября отметят свой 102-й день рождения. Идентичные близнецы родились в 1916 году в
На свое 100-летие бодрые старушки получили поздравление от самой королевы Елизаветы II.
На данный момент самому взрослому человеку Великобритании 112 лет, а вот сестры после своего дня рождения получат официальный сертификат о регистрации рекорда долгожительства как самые возрастные близнецы в стране. Мировой возрастной рекорд среди близнецов сейчас составляет 104 года.
Они едят много рыбы и фруктов и ежедневно выпивают
Читайте также: