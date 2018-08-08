Взглянуть дважды. Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов (фото)

Такое случается крайне редко, но этим парам очень повезло. Идентичные братья-близнецы Джош и Джереми Салиерс выбрали себе в жены двух сестер-близняшек Британи и Бриану Дин.

Познакомились влюбленные в 2017 году на фестивале близнецов Twins Days в Твинсбурге, штат Огайо. Девушки посещали это мероприятие уже несколько лет, а вот парни приехали туда впервые.

По словам Британи и Брианы, они первыми увидели Джоша и Джереми и подошли к ним сами. Оказалось, они все очень понравились друг другу: Бриана начала встречаться с Джереми, а Британи с Джошем. Уже 2-го февраля 2018 года молодые люди сделали сестрам двойное предложение.

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Играть свадьбу они также решили одновременно. Место и время церемонии молодожены выбрали, не сговариваясь, и поженились во время того же самого фестиваля, что год назад свел их вместе.

«Мы знали, что шансов выйти замуж за братьев-близнецов невероятно мало. Звезды должны были согласовать наши мечты. Я выхожу замуж за мужчину своей мечты, и в то же время я вижу, как моя сестра-близнец выходит замуж за мужчину своей мечты», — рассказала журналистам Британи.

После бракосочетания влюбленные планируют жить все вместе под одной крышей, а также общими усилиями воспитывать своих будущих детей.