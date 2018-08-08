Взглянуть дважды. Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов (фото)
Их свел тематический фестиваль.
Их свел тематический фестиваль.
Такое случается крайне редко, но этим парам очень повезло. Идентичные
Познакомились влюбленные в 2017 году на фестивале близнецов Twins Days в Твинсбурге, штат Огайо. Девушки посещали это мероприятие уже несколько лет, а вот парни приехали туда впервые.
По словам Британи и Брианы, они первыми увидели Джоша и Джереми и подошли к ним сами. Оказалось, они все очень понравились друг другу: Бриана начала встречаться с Джереми, а Британи с Джошем. Уже 2-го февраля 2018 года молодые люди сделали сестрам двойное предложение.
Играть свадьбу они также решили одновременно. Место и время церемонии молодожены выбрали, не сговариваясь, и поженились во время того же самого фестиваля, что год назад свел их вместе.
«Мы знали, что шансов выйти замуж за
После бракосочетания влюбленные планируют жить все вместе под одной крышей, а также общими усилиями воспитывать своих будущих детей.
Напомним, что недавно похожая история с близнецами произошла и в Мичигане.