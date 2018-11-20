В зоопарке Сан-Диего неожиданно родился детеныш сиаманга

Удивительное событие произошло в середине ноября в зоопарке американского города Сан-Диего. 37-летняя самка сиаманга Элоиз родила малыша. Это событие стало полной неожиданностью для персонала, так как уже долгие годы Элоиз была в программе по контролю рождаемости и иметь детей в общем-то не могла.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/d6de7c94-b3f0-4f59-b087-df2e2ce834c4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1253442" target="_blank">Сиаманг в Калифорнии</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее появление на свет нового жителя зоопарка стало очень радостным событием и настоящей сенсацией. Дело в том, что это первый малыш сиаманга, который родился здесь за последние 12 лет.

К тому же сиаманги (вид гиббонов, обитающих в тропических лесах Малайзии и Индонезии) сейчас находятся под угрозой исчезновения, а потому еще один представитель этого вида — большая удача.

Папой малыша, которому еще только предстоит выбрать имя, стал постоянный партнер Элоизы, вместе с которым за годы жизни в зоопарке они родили шесть детенышей.