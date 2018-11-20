Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Полина Гагарина показала, как занимается с дочкой
Наряд жены принца Гарри чуть не вызвал проблемы за рубежом
Самые интересные общественные туалеты в Москве (фото)
Memento гореКак живет мальчик, который ничего не помнит
Юлия Началова выступила с дочерью на одной сцене
Полина Гагарина показала, как занимается с дочкой
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
«У меня вообще три любовника»: разведенная Краско пошла вразнос
Женщину высосало в иллюминатор на 10 тыс метров
Наряд жены принца Гарри чуть не вызвал проблемы за рубежом
Возраст, когда в норме признаки затухания памяти
Семь парковок, которые нарушают законы логики (фото)
Самые глубокие станции метро в мире (фото)
Самые интересные общественные туалеты в Москве (фото)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:00 (мск), источник: Mail Новости

В зоопарке Сан-Диего неожиданно родился детеныш сиаманга

О беременности его мамы никто не подозревал.

Наверх

Удивительное событие произошло в середине ноября в зоопарке американского города Сан-Диего. 37-летняя самка сиаманга Элоиз родила малыша. Это событие стало полной неожиданностью для персонала, так как уже долгие годы Элоиз была в программе по контролю рождаемости и иметь детей в общем-то не могла.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Редкое зрелище: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские снимки животных

Тем не менее появление на свет нового жителя зоопарка стало очень радостным событием и настоящей сенсацией. Дело в том, что это первый малыш сиаманга, который родился здесь за последние 12 лет.

К тому же сиаманги (вид гиббонов, обитающих в тропических лесах Малайзии и Индонезии) сейчас находятся под угрозой исчезновения, а потому еще один представитель этого вида — большая удача.

Папой малыша, которому еще только предстоит выбрать имя, стал постоянный партнер Элоизы, вместе с которым за годы жизни в зоопарке они родили шесть детенышей.

Читайте также:

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
«Безобразные действия»: как обидели Кокорина в СИЗО
Найден новый признак того, что человек лжет
Сенатор пристыдила питающихся на 3500 рублей «ужасами войны»
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
В конкурсе «Великие имена России» проголосовал 1 миллион человек
Стали известны 4 команды, попавшие в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы Чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В России намечается еще одна проблема с бензином На фоне ситуации с ценами на нефтепродукты в Минпромторге опасаются, что качество топлива на независимых АЗС может ухудшиться
Кино
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу Ева Смирнова стала самой юной участницей новой юмористической передачи «Мастер смеха»
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Дети
Беременная жена Хабенского станцевала на каблуках на сцене Ольга Литвинова вот-вот станет мамой во второй раз (видео)
Леди
В моду вернулись логотипы: как их носить и кому они нужны Почему название бренда во всю грудь уже не в тренде, и с чем сочетать вещи с логотипами.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь