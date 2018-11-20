В зоопарке Сан-Диего неожиданно родился детеныш сиаманга
О беременности его мамы никто не подозревал.
О беременности его мамы никто не подозревал.
Удивительное событие произошло в середине ноября в зоопарке американского города
Тем не менее появление на свет нового жителя зоопарка стало очень радостным событием и настоящей сенсацией. Дело в том, что это первый малыш сиаманга, который родился здесь за последние 12 лет.
К тому же сиаманги (вид гиббонов, обитающих в тропических лесах Малайзии и Индонезии) сейчас находятся под угрозой исчезновения, а потому еще один представитель этого вида — большая удача.
Папой малыша, которому еще только предстоит выбрать имя, стал постоянный партнер Элоизы, вместе с которым за годы жизни в зоопарке они родили шесть детенышей.
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